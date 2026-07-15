Messi y Kane protagonizan el histórico Argentina vs Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

Esta combinación de fotos de archivo, tomadas el 12 de julio de 2026, muestra al delantero inglés Harry Kane (número 9) en Miami el 11 de julio de 2026 (izquierda); y al delantero argentino Lionel Messi (número 10) en Miami Gardens el 3 de julio de 2026.

Argentina e Inglaterra disputarán este miércoles en Atlanta una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 , con el último boleto a la final en juego. Lionel Messi volverá a ser la principal referencia del conjunto albiceleste mientras que Los Tres Leones confían en el liderazgo ofensivo de Harry Kane .

España ya aseguró su presencia en el partido por el título tras vencer a Francia y espera al vencedor de un duelo marcado por la historia y la rivalidad entre ambas selecciones.

El enfrentamiento llega rodeado de un contexto especial por los antecedentes entre argentinos e ingleses. La Guerra de las Malvinas y la recordada “Mano de Dios” de Diego Maradona en el Mundial de México 1986 son algunos de los episodios que han alimentado una de las rivalidades más intensas del fútbol internacional. Sin embargo, tanto Lionel Scaloni como varios jugadores argentinos insistieron en separar esos hechos del partido y enfocarse únicamente en lo deportivo.

Argentina afronta las semifinales después de un recorrido lleno de dificultades. La vigente campeona del mundo necesitó una remontada para eliminar a Egipto en octavos, venció a Cabo Verde en la prórroga en dieciseisavos y dejó atrás a Suiza en cuartos de final, manteniendo vivas sus aspiraciones de defender el título conquistado en Catar 2022.

Messi y Kane se juegan el pase a la final del Mundial 2026

Lionel Messi, de 39 años, comparte el liderato de goleadores del torneo con Kylian Mbappé gracias a sus ocho tantos y buscará disputar la tercera final mundialista de su carrera. Además, el encuentro tendrá un significado especial, ya que será la primera vez que enfrente a Inglaterra en una Copa del Mundo.

Del otro lado, Inglaterra intentará volver a una final mundialista por primera vez desde que conquistó el título como anfitriona en 1966. El equipo dirigido por Thomas Tuchel también ha debido superar partidos muy exigentes, incluyendo victorias ajustadas frente a México, RD Congo y Noruega, mostrando capacidad de reacción en los momentos más complicados.

Los Tres Leones ponen su confianza en el liderazgo ofensivo de Harry Kane y Jude Bellingham, autores de doce de los trece goles del equipo en el campeonato. Kane destacó el respeto que genera Messi, aunque dejó claro que el desafío será contener a toda Argentina y no únicamente a su capitán.

El ganador del compromiso avanzará a la final para enfrentarse a España y quedará a un paso de conquistar el título mundial. Argentina buscará disputar su segunda final consecutiva y acercarse a una nueva corona, mientras Inglaterra intentará romper una espera de seis décadas y volver a pelear por el trofeo más importante del fútbol.

FUENTE: AFP