miércoles 15  de  julio 2026
DOCUMENTOS

Washington presenta nuevas evidencias sobre vínculos del régimen cubano con la izquierda en EEUU

Según el informe, Cuba utiliza programas internacionales de solidaridad para estrechar vínculos con organizaciones políticas y activistas en Estados Unidos

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Estado de Estados Unidos prepara un informe en el que documenta lo que describe como una campaña sostenida del régimen cubano para respaldar movimientos de izquierda radical en Estados Unidos y otros países.

Según adelantó el medio estadounidense Breitbart, que cita a un funcionario de esa institución, el documento sostiene que, "durante casi siete décadas, el régimen cubano ha desempeñado un papel indispensable en prácticamente todas las insurgencias, revoluciones y movimientos militantes de extrema izquierda más importantes del hemisferio occidental y de otras regiones", reseña el portal web Diario de Cuba.

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El informe, cuya publicación aún está pendiente, dedica un apartado a la organización estadounidense Code Pink, a la que vincula con el Gobierno cubano desde su fundación. Según el Departamento de Estado, miembros del grupo viajaron con frecuencia a La Habana y respaldaron durante los años 2000 la campaña internacional por la liberación de los cinco agentes de inteligencia cubanos condenados en Estados Unidos por espionaje.

El documento también recuerda que la fundadora de Code Pink, Medea Benjamin, residió en Cuba entre 1979 y 1983. Asimismo, afirma que la organización experimentó un giro político tras el matrimonio, en 2017, de otra de sus dirigentes, Jodie Evans, con el empresario Neville Roy Singham.

Según el informe citado por Breitbart, desde entonces una parte significativa del financiamiento de Code Pink habría procedido de organizaciones vinculadas a Singham, a quien diversas investigaciones en Estados Unidos identifican como un importante financiador de grupos de izquierda. El Departamento de Estado sostiene que la organización amplió su agenda para defender posiciones favorables a China y a otros gobiernos considerados adversarios de Washington.

El reporte también menciona a People's Forum, organización que, según el documento, recibió importantes aportes de Singham. Su director, Manolo de los Santos, es descrito como un visitante frecuente de Cuba y un abierto defensor del régimen cubano. El informe señala además que De los Santos ha participado durante años en actividades de apoyo a La Habana en territorio estadounidense.

Entre los antecedentes citados, el Departamento de Estado sostiene que el régimen cubano ha utilizado durante décadas programas internacionales de solidaridad para estrechar vínculos con organizaciones políticas y activistas en Estados Unidos. Entre esas iniciativas menciona a Pastores por la Paz y la Brigada Venceremos.

La información difundida por Breitbart se produce en un contexto de endurecimiento de la política de la Administración de Donald Trump hacia La Habana. Desde su regreso a la Casa Blanca, Washington ha reforzado las sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana, especialmente el turismo, y ha mantenido al régimen cubano en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha hecho público el informe completo ni se conocen detalles adicionales sobre la evidencia documental que respaldaría sus conclusiones.

FUENTE: Diario de Cuba

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