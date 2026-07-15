miércoles 15  de  julio 2026
CONECTIVIDAD

American Airlines inaugura vuelo Miami-Maracaibo sin escalas

El vuelo diario, operado por Envoy Air, es la segunda conexión de la aerolínea con Venezuela y la única alternativa sin escalas tras la suspensión de las operaciones en Maiquetía

Acto inaugural de la nueva ruta Miami-Maracaibo.

Acto inaugural de la nueva ruta Miami-Maracaibo.

CORTESÍA FB ALCALDESA DANIELLA LEVINE CAVA
Avión de American Airlines de EEUU.&nbsp;

Avión de American Airlines de EEUU. 

EFE
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI. — American Airlines inauguró el martes su nuevo servicio sin escalas entre el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo (MAR), con una frecuencia diaria operada por Envoy Air, en momentos en que Venezuela se recupera de los terremotos del 24 de junio y los vuelos hacia y desde Caracas permanecen suspendidos.

La ruta es la segunda de la compañía entre Estados Unidos y Venezuela y, por ahora, el único vuelo directo de una aerolínea estadounidense hacia el país suramericano.

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El vuelo AA 4325 partió de Miami a las 10:10 de la mañana, hora del este, con llegada prevista a Maracaibo a las 13:30 del martes.

La aerolínea anunció la ruta el 12 de junio, antes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 4.700 muertos, según el último informe oficial.

Los daños en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía obligaron a suspender los viajes a la capital venezolana y convirtieron la conexión con Maracaibo en la principal alternativa aérea desde el sur de la Florida.

“Este lanzamiento refleja nuestro compromiso continuo con el país”, afirmó Pascual Álvarez, director general de American Airlines para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, quien destacó el papel del transporte aéreo en momentos en que la conexión resulta más necesaria.

Envoy Air y aeronaves Embraer

El servicio será cubierto por Envoy Air, filial de propiedad absoluta de American Airlines, con aviones Embraer E-175 de pasillo único, capacidad para unos 76 pasajeros entre clase ejecutiva y cabina principal, y wifi de alta velocidad sin costo.

El itinerario contempla un vuelo de ida y otro de regreso cada día, en respuesta a la demanda de la comunidad zuliana en el sur de la Florida. Maracaibo recupera su conexión directa con Miami después de siete años.

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava; el vicepresidente de operaciones de MIA, Juan Carlos Liscano, y el director y CEO del aeropuerto, Ralph Cutie, participaron en el acto previo a la partida inaugural. Días después de los terremotos, la compañía envió un vuelo humanitario con más de 4.000 kilos de suministros.

Regreso progresivo al mercado venezolano

American Airlines inició operaciones en Venezuela en 1987 y las suspendió en 2019. El pasado 30 de abril se convirtió en la primera aerolínea que reanudó los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Caracas tras siete años, en el marco del acercamiento del presidente Donald Trump con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de la captura de Nicolás Maduro en enero.

La empresa señaló que planea reanudar sus operaciones en la capital venezolana una vez que el aeropuerto reabra al tráfico comercial. Mientras tanto, más de una decena de aerolíneas internacionales trasladaron sus vuelos a terminales auxiliares a la espera de la rehabilitación de Maiquetía.

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