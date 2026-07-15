El secretario de Estado Marco Rubio estrecha la mano en Washington del vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este miércoles en Washington al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en una reunión con la que la Administración de Donald J. Trump escenificó su respaldo al futuro Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Ambos dirigentes posaron ante las cámaras durante un saludo protocolario en el Departamento de Estado, pero no respondieron a preguntas de la prensa.

MEDIO ORIENTE Trump negocia tasa del 20% para el paso por el Estrecho de Ormuz

Restrepo se encuentra en Washington acompañado por el equipo económico del futuro Gobierno colombiano para estrechar lazos con la Administración de Trump y concretar el respaldo financiero de organismos multilaterales, como el Banco Mundial.

Nuevo Presidente asume el 7 de agosto

Durante la campaña electoral, Trump expresó públicamente su apoyo a De la Espriella, el candidato de derecha que se impuso al comunista y carta elegida por Gustavo Petro, Iván Cepeda, en las elecciones del pasado 21 de junio.

De la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, en sustitución del exguerrillero comunista, Gustavo Petro, quien se ha negado a reconocer la victoria electoral como era de suponer por el cuestionado Petro, quien en discursos públicos apareció en múltiples ocasiones borracho o drogado, una verguenza para Colombia.

En los últimos años, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico y sancionó a Petro al acusarlo de mantener vínculos con el tráfico de drogas, debido al aumento de la producción de cocaína.

FUENTE: Con información de EFE.