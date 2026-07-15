miércoles 15  de  julio 2026
VISITA

Rubio recibe al vicepresidente electo de Colombia y reitera respaldo al nuevo Gobierno

José Manuel Restrepo se encuentra en Washington acompañado por el equipo económico del futuro gobierno colombiano para estrechar lazos con la Administración Trump

El secretario de Estado Marco Rubio estrecha la mano en Washington del vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo.

El secretario de Estado Marco Rubio estrecha la mano en Washington del vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo.

ALEX WROBLEWSKI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este miércoles en Washington al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en una reunión con la que la Administración de Donald J. Trump escenificó su respaldo al futuro Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Ambos dirigentes posaron ante las cámaras durante un saludo protocolario en el Departamento de Estado, pero no respondieron a preguntas de la prensa.

Lee además
Un caza bombardero estadounidense del portaaviones Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump negocia tasa del 20% para el paso por el Estrecho de Ormuz
Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
DISCURSO

Trump anticipa un "gran anuncio" sobre integridad y transparencia electoral en EEUU

Restrepo se encuentra en Washington acompañado por el equipo económico del futuro Gobierno colombiano para estrechar lazos con la Administración de Trump y concretar el respaldo financiero de organismos multilaterales, como el Banco Mundial.

Nuevo Presidente asume el 7 de agosto

Durante la campaña electoral, Trump expresó públicamente su apoyo a De la Espriella, el candidato de derecha que se impuso al comunista y carta elegida por Gustavo Petro, Iván Cepeda, en las elecciones del pasado 21 de junio.

De la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, en sustitución del exguerrillero comunista, Gustavo Petro, quien se ha negado a reconocer la victoria electoral como era de suponer por el cuestionado Petro, quien en discursos públicos apareció en múltiples ocasiones borracho o drogado, una verguenza para Colombia.

En los últimos años, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico y sancionó a Petro al acusarlo de mantener vínculos con el tráfico de drogas, debido al aumento de la producción de cocaína.

FUENTE: Con información de EFE.

Temas
Te puede interesar

Trump amenaza con atacar plantas de energía de Irán la próxima semana si no hay acuerdo

EEUU arrecia bombardeos contra objetivos militares en Irán

EEUU desvía buques comerciales tras reinicio del bloqueo naval a Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de la Oficina de la Administración del Seguro Social.
ANUNCIO

Seguro Social enviará una nueva ronda de beneficios: conozca quiénes la recibirán

La actriz Ana de Armas posa en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
FAMOSOS

Aseguran que Ana de Armas y Beto Montenegro están saliendo

Esta combinación de fotos de archivo, tomadas el 12 de julio de 2026, muestra al delantero inglés Harry Kane (número 9) en Miami el 11 de julio de 2026 (izquierda); y al delantero argentino Lionel Messi (número 10) en Miami Gardens el 3 de julio de 2026.
Fútbol

Messi y Kane protagonizan el histórico Argentina vs Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

Las fuerzas armadas de Estados Unidos reanudaron el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
EEUU

Trump amenaza con atacar plantas de energía de Irán la próxima semana si no hay acuerdo

Kim Kardashian junto a su hija Chicago y Lewis Hamilton. 
EN LAS REDES

Kim Kardashian publica inesperado "selfie" con Lewis Hamilton

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio estrecha la mano en Washington del vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo.
VISITA

Rubio recibe al vicepresidente electo de Colombia y reitera respaldo al nuevo Gobierno

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
bloqueo naval

EEUU desvía buques comerciales tras reinicio del bloqueo naval a Irán

La alcaldesa Daniella Levine Cava en el pleno de la Comisión condal. 
REGRESAR O SEGUIR

Miami-Dade: Levine Cava recomienda suspender negociación sobre planta de residuos

Jay Clayton  en la audiencia de confirmación ante el comité de Inteligencia del Senado.
SEGURIDAD NACIONAL

Nominado para Inteligencia asiste a audiencia de confirmación en el Senado

Esta combinación de fotos de archivo, tomadas el 12 de julio de 2026, muestra al delantero inglés Harry Kane (número 9) en Miami el 11 de julio de 2026 (izquierda); y al delantero argentino Lionel Messi (número 10) en Miami Gardens el 3 de julio de 2026.
Fútbol

Messi y Kane protagonizan el histórico Argentina vs Inglaterra en semifinales del Mundial 2026