Florida líder en elección escolar: claves para optar por mejores escuelas en 2026–2027

MIAMI.– Andrew Campanella, CEO de la National School Choice Awareness Foundation, sostiene que Florida es hoy uno de los estados con mayor flexibilidad y variedad de opciones educativas en Estados Unidos , donde más del 60% de los padres consideraría un cambio de escuela para al menos uno de sus hijos en 2026, anticipando otro año de alta movilidad educativa.

En su escrito recientemente publicado, Campanella, también coordinador de la National School Choice Week, subraya que la promesa de la educación como motor de movilidad social sigue vigente cuando las familias pueden elegir cómo y dónde aprenden sus hijos. “Una educación de calidad, combinada con esfuerzo, puede convertirse en el boleto dorado hacia el sueño americano”, resume al explicar por qué cada vez más padres participan activamente en las decisiones educativas.

Amplias alternativas respaldadas por el “voucher” educativo

En Florida, la elección escolar no se limita a cambiar de escuela pública, está respaldada por un sistema de financiamiento educativo, comúnmente conocido como voucher escolar, que sigue al estudiante donde quiera que curse sus estudios. Esto significa que, en muchos casos, los fondos públicos destinados a la educación de un niño pueden utilizarse fuera de la escuela pública asignada por zona, ampliando de forma real las opciones para las familias.

Gracias a este modelo, los padres pueden solicitar cupos en escuelas públicas fuera de su distrito, inscribir a sus hijos en charter schools o escuelas magnet con programas especializados, optar por escuelas públicas en línea, o utilizar cuentas de ahorro educativo y becas con créditos fiscales para costear total o parcialmente la matrícula y gastos asociados en escuelas privadas.

El mismo respaldo financiero también permite que las familias elijan homeschooling, así como modelos híbridos como cooperativas educativas o microescuelas, donde pequeños grupos de estudiantes aprenden en entornos más personalizados.

Campanella enfatiza que este sistema convierte a Florida en un referente nacional porque empodera a los padres, permitiéndoles elegir el entorno que mejor se adapte a las necesidades académicas, sociales y emocionales de sus hijos, en lugar de quedar atados exclusivamente a una escuela determinada por su dirección residencial.

El momento de decidir es ahora

Con la mirada puesta en el ciclo 2026–2027, Campanella insta a los padres a comenzar el proceso desde ahora. A partir del 25 de enero, Florida albergará 3.127 eventos de orientación escolar —ferias, jornadas de puertas abiertas y sesiones informativas— en el marco de la National School Choice Week.

Antes de iniciar la búsqueda, el experto recomienda escribir los objetivos educativos para cada hijo y definir qué tipo de entorno de aprendizaje se desea. También aconseja visitar las escuelas y conversar con su personal. Investigaciones citadas por Campanella indican que los padres que realizan visitas presenciales tienen el doble de probabilidades de inscribir a sus hijos en una nueva escuela.

Elegir con información y criterio propio

Durante las visitas a los planteles educativos, Campanella sugiere hacer preguntas y no aceptar la jerga educativa sin comprenderla. Hablar con otros padres puede ser útil, aunque recuerda que cada experiencia está condicionada por las necesidades particulares de cada niño. “Los padres son los verdaderos expertos cuando se trata del bienestar de sus hijos”, enfatiza.

Para facilitar el proceso, las familias pueden consultar una guía gratuita sobre opciones escolares K–12 en Florida disponible en myschoolchoice.com/florida, un recurso diseñado para comparar alternativas y tomar decisiones informadas.

