Cómo saber escoger la escuela perfecta para su estudiante

Descubra las infinitas posibilidades que ofrecen estos programas para que su estudiante descubra su verdadero potencial en las M-DCPS

Gemma Carrillo
Diario las Américas | Dra Gemma Carrillo
Por Dra Gemma Carrillo

Los padres tenemos la responsabilidad de criar, vestir, dar de comer y educar a nuestros hijos. Cuando compramos algo en la tienda, ya sea un refrigerador, una televisión o equipos de cocina, traen una manual de instrucciones. Los niños no vienen con un manual de instrucciones. Cada niño tiene personalidad diferente y sus necesidades en el tema de la educación es también diferente. Día tras día nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto con relación a todas las responsabilidades que tenemos con nuestros retoños.

Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) tienen un mundo de oportunidades disponibles para todos los estudiantes de nuestra área. Estas oportunidades se pueden encontrar en los programas “magnets” o” imán”.

Estos programas crean la posibilidad de que los estudiantes puedan encontrar desde una edad temprana la carrera o el tema que más le interesa para su futuro. Las M-DCPS se enorgullecen de mantenerse a la vanguardia de la innovación y el progreso educativo durante los últimos 50 años. Por este motivo continúan brindando una educación de alta calidad que inspira, desafía y prepara a los estudiantes para el éxito en un mundo en constante cambio a través de los programas imanes.

Las M-DCPS continúan empoderando a los estudiantes para que desarrollen su potencial y alcancen sus sueños, ofreciendo a padres y estudiantes la opción de elegir entre cientos de programas en más de 100 escuelas públicas en todo el Condado de Miami-Dade. Algunos de estos temas de estudio incluyen: servicio público, salud, tecnología, ciencias, ingeniería, matemáticas (STEM), estudios internacionales.

La solicitud para entrar en estos programas está abierta para a participación que comienza para el curso escolar 2026-2027 desde octubre 2025. La ventana de la solicitud cierra el día 15 de enero del 2026. Todavía quedan unas semanas para entrar en el portal y ver cual tema de estudio es de interés para su estudiante. No deje pasar esta oportunidad. Para más información puede visitar la página web: miamimagnets.org o llamar al 305-995-1922.

Descubra las infinitas posibilidades que ofrecen estos programas para que su estudiante descubra su verdadero potencial en las M-DCPS. Recuerda que el futuro de sus hijos esta en sus manos.

Gemma Carrillo es una profesional de la educación con más de 37 años de experiencia. Actualmente se desempeña como profesora en la escuela de las M-DCPS The English Center.

