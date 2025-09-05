Florida mejora en ranking nacional de desempleo, según WalletHub

Una mujer pasa frente a un letrero en un negocio que necesita a empleados.

MIAMI.– La situación del desempleo en Florida muestra signos de mejora, de acuerdo con el más reciente estudio de WalletHub sobre los estados donde más aumentaron los reclamos de seguro por desempleo. En la última semana de agosto, los reclamos iniciales en el Estado del Sol disminuyeron un 9,73 % en comparación con la semana anterior y un 8,30 % respecto al mismo período de 2024.

Florida se posicionó en el lugar 42 a nivel nacional , lo que indica un desempeño más favorable que el promedio. Además, ocupa el puesto 49 en número de reclamos por cada 100.000 personas en la fuerza laboral , uno de los más bajos de todo el país.

MERCADO LABORAL El sector privado de EEUU crea en julio más empleos de los previstos

MERCADO LABORAL Caída de empleos en el sector privado de EEUU presiona a la Reserva Federal

Según WalletHub, “la situación del desempleo en Florida es relativamente positiva, con indicadores que muestran una disminución sostenida de los reclamos”.

Contexto nacional

El informe analiza semanalmente el comportamiento de las solicitudes de desempleo en los 50 estados y el Distrito de Columbia, ponderando variables como la variación frente a la semana anterior, el mismo período del año pasado y el acumulado en lo que va de 2025.

Expertos consultados por WalletHub advierten que, aunque el panorama en Florida es alentador, el mercado laboral en el país atraviesa una fase de enfriamiento.

“El dinámico se ha inclinado hacia los empleadores, ya que la creación de empleo se ha ralentizado y las oportunidades se concentran en sectores específicos como la salud”, señaló Haiyong Liu, profesor y presidente del Departamento de Finanzas y Economía en Texas State University.

En la misma línea, Daraius Irani, economista jefe del Regional Economic Studies Institute, explicó que “los empleadores han reducido el ritmo de contratación, pero son reacios a recortar personal debido a las dificultades de reclutamiento que enfrentaron en los últimos años”.

Perspectivas

Aunque Florida refleja mejoras en sus indicadores, algunos analistas prevén un repunte moderado en el desempleo a nivel nacional.

“Es posible que la tasa comience a subir ligeramente a medida que los consumidores reduzcan sus gastos, lo que podría tener un efecto dominó en toda la economía”, advirtió Irani.

Por ahora, los datos colocan a Florida entre los estados con menor presión en sus reclamos por desempleo, consolidando su posición como uno de los mercados laborales más sólidos de Estados Unidos.

Estados donde más aumentan los reclamos

De acuerdo con WalletHub, los cinco territorios donde más aumentaron los reclamos de desempleo en la última semana fueron:

Connecticut

Tennessee

Distrito de Columbia

Nebraska

Illinois

[email protected]