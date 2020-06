Florida obtiene 'muy mala puntuación' en asuntos de seguridad ciudadana

“Cada categoría fue calificada en una escala de 100 puntos, con una puntuación de 100 que representa el nivel más alto de seguridad”, señaló la firma analítica.

“Luego determinamos el promedio ponderado de cada estado en todas las métricas, para calcular su puntaje general y utilizamos los puntajes resultantes para ordenar por orden nuestra muestra”, argumentó.

El estudio no refleja índices por ciudades y plantea que Florida obtuvo 41 puntos de 100 en seguridad personal y residencial, 44 en confianza financiera, 47 en asuntos viales y 44 en centros de trabajo.

Esta baja puntuación conlleva a un grado general de 34.63 puntos que sitúa a Florida en el puesto número 48 de la nación.

La buena noticia es que Florida solo figura en una de la listas de los cinco peores, pero también una de las más peligrosas: puesto número cinco con mayor cantidad de personas sin seguro médico.

Otra buena noticia es que Florida es el segundo estado de la nación con menor cantidad de incidentes de acoso escolar, o bullying.

No obstante, resalta como Florida solo obtiene el puesto número 43 en cuanto a apoyo del estado a combatir la pandemia de coronavirus, número 31 por asesinatos y homicidios involuntarios per cápita, también el 31 por asaltos per cápita, 43 por pérdidas producto de desastres naturales o climáticos y 39 por muertes en las vías, así como el puesto 40 en delincuentes sexuales y el 23 en accidentes fatales laborales.

Asimismo, sobresale que el mediano estado de Maine, con apenas 1.3 millones de habirantes, figura en el primer lugar de la lista con 66.02 puntos de 100, seguido de Vermont, con 65.48, y Minnesota, con 62.42 puntos.

Ante la avalancha de desafortunados índices para Florida, DIARIO LAS AMÉRICAS contactó la oficina del gobernador Ron DeSantis al respecto y tan pronto obtenga una respuesta la añadirá a este artículo.