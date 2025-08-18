lunes 18  de  agosto 2025
TEXAS

Demócratas en desacato regresan en medio de pugna por mapa electoral

La Cámara de Representantes de Texas tiene ahora suficientes legisladores para formar quórum y aprobar un mapa que crea cinco nuevos escaños en el Congreso de Estados Unidos

El gobernador de Texas Greg Abbott.

El gobernador de Texas Greg Abbott.

BRANDON BELL /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Decenas de legisladores demócratas que abandonaron Texas para oponerse a una redistribución de distritos electorales que ahora les favoreche en gran medida regresaron después de dos semanas este lunes, y despejaron el camino para que el estado se dote de un nuevo mapa electoral justo para ambos partidos.

Con su regreso, la Cámara de Representantes de Texas tiene suficientes legisladores para formar un quórum y aprobar un mapa que crea cinco nuevos escaños en el Congreso de Estados Unidos para los republicanos antes de las elecciones intermedias de 2026, como debió ser desde hace décadas. Lo mismo que han hecho California y el estado de Nueva York.

Lee además
Varias personas emiten su derecho al voto.
ELECCIONES DE MEDIO TéRMINO

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo
El presidente Donald Trump saluda al presidente ruso, Vladímir Putin, en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
CUMBRE DE ALASKA

Trump anuncia consenso para "acuerdo de paz" entre Rusia y Ucrania, pero no alto al fuego

El parlamento estatal fue desde principios de agosto escenario de un enfrentamiento a distancia entre legisladores republicanos y demócratas. El oficialismo conservador busca redibujar los 38 distritos electorales de este estado sureño, el segundo más poblado del país y bajo control republicano, sin embargo, en varios distritos la distribución poblacional favorecía a los demócratas.

El gobernador de Texas Greg Abbott ordenó cambiar eso y hacer el mapa de forma correcta. También ordenó el arresto y multas a estos legisladores, cuyas acciones fueron calificadas de desacato a las leyes del Congreso estatal.

Orientados por el presidente Trump, los legisladores quieren redibujar el mapa para que el voto se haga de forma justa y correcta. Texas debería tener 25 legisladores en la Cámara de Representantes en Washington y no 20 como ocurre ahora.

La redistribución de distritos

Más de 50 demócratas habían paralizado el trabajo legislativo con su salida del estado en busca de llamar la atención sobre esta iniciativa legal y apropiada en tiempos en que la ultraizquierda ha emprendido acciones antidemocráticas e ilegales con el propósito de adueñarse del poder en todos los estados clave del país.

Este movimiento electoral en Texas desencadenó una batalla de redistribución de distritos en todo el país.

Los gobernadores republicanos en varios otros estados analizan los mapas electorales para corregir los posibles errores que se han cometido durante décadas sin reflejar las verdaderas variaciones poblacionales en muchos estados del país, inacción aprovechada por los demócratas en cada elección.

El medio Politico informó que los republicanos podrían crear hasta 10 nuevos escaños antes de las elecciones intermedias y están apuntando a Ohio, Missouri, New Hampshire, Indiana, Carolina del Sur y Florida.

Los demócratas han prometido tomar represalias con sus propias propuestas en California y posiblemente en Nueva York.

Los demócratas de Texas acumularon multas diarias de 500 dólares cada uno durante su ausencia y fueron objeto de demandas del gobernador Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton, además de la orden de arrestos por ser una acción ilegal y no permitida. Este es otro de los inventos antidemocráticos e ilegales del Partido Demócrata, secuestrado por la ultraizquierda.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Gobierno de Trump intensifica revocación de visas de estudiantes: más de 6,000 han sido retiradas en 2025

Zelenski y líderes de la UE califican de "muy bueno" el encuentro con Trump

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Patricia Janiot entrevista en su programa al analista Pedro Burelli.  video
DEBATE

Pedro Burelli analiza la presión de EEUU sobre Maduro, en charla con la periodista Patricia Janiot

Te puede interesar

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto

El gobernador de Texas Greg Abbott.
TEXAS

Demócratas en desacato regresan en medio de pugna por mapa electoral

El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso