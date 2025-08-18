Demócratas en desacato regresan en medio de pugna por mapa electoral

Decenas de legisladores demócratas que abandonaron Texas para oponerse a una redistribución de distritos electorales que ahora les favoreche en gran medida regresaron después de dos semanas este lunes, y despejaron el camino para que el estado se dote de un nuevo mapa electoral justo para ambos partidos.

Con su regreso, la Cámara de Representantes de Texas tiene suficientes legisladores para formar un quórum y aprobar un mapa que crea cinco nuevos escaños en el Congreso de Estados Unidos para los republicanos antes de las elecciones intermedias de 2026, como debió ser desde hace décadas. Lo mismo que han hecho California y el estado de Nueva York.

CUMBRE DE ALASKA Trump anuncia consenso para "acuerdo de paz" entre Rusia y Ucrania, pero no alto al fuego

El parlamento estatal fue desde principios de agosto escenario de un enfrentamiento a distancia entre legisladores republicanos y demócratas. El oficialismo conservador busca redibujar los 38 distritos electorales de este estado sureño, el segundo más poblado del país y bajo control republicano, sin embargo, en varios distritos la distribución poblacional favorecía a los demócratas.

El gobernador de Texas Greg Abbott ordenó cambiar eso y hacer el mapa de forma correcta. También ordenó el arresto y multas a estos legisladores, cuyas acciones fueron calificadas de desacato a las leyes del Congreso estatal.

Orientados por el presidente Trump, los legisladores quieren redibujar el mapa para que el voto se haga de forma justa y correcta. Texas debería tener 25 legisladores en la Cámara de Representantes en Washington y no 20 como ocurre ahora.

La redistribución de distritos

Más de 50 demócratas habían paralizado el trabajo legislativo con su salida del estado en busca de llamar la atención sobre esta iniciativa legal y apropiada en tiempos en que la ultraizquierda ha emprendido acciones antidemocráticas e ilegales con el propósito de adueñarse del poder en todos los estados clave del país.

Este movimiento electoral en Texas desencadenó una batalla de redistribución de distritos en todo el país.

Los gobernadores republicanos en varios otros estados analizan los mapas electorales para corregir los posibles errores que se han cometido durante décadas sin reflejar las verdaderas variaciones poblacionales en muchos estados del país, inacción aprovechada por los demócratas en cada elección.

El medio Politico informó que los republicanos podrían crear hasta 10 nuevos escaños antes de las elecciones intermedias y están apuntando a Ohio, Missouri, New Hampshire, Indiana, Carolina del Sur y Florida.

Los demócratas han prometido tomar represalias con sus propias propuestas en California y posiblemente en Nueva York.

Los demócratas de Texas acumularon multas diarias de 500 dólares cada uno durante su ausencia y fueron objeto de demandas del gobernador Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton, además de la orden de arrestos por ser una acción ilegal y no permitida. Este es otro de los inventos antidemocráticos e ilegales del Partido Demócrata, secuestrado por la ultraizquierda.

FUENTE: Con información de AFP.