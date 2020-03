Ambos galenos apelaron a la responsabilidad individual que tiene cada miembro de la sociedad para ayudar a ralentizar el contagio y evitar así que colapse el sistema sanitario.

“El factor clave del momento es que no sabemos exactamente cuánto está extendido el virus entre nosotros”, explicó Torres Viera en una de sus intervenciones en el programa de Facebook Live emitido el miércoles 11 de marzo.

Para Torres Viera uno de los problemas es el acceso al diagnóstico, “los únicos laboratorios autorizados para hacer pruebas oficiales en el sur de la Florida son dos, uno ubicado en Miami-Dade y otro en Tallahassee. El temor expresado por el galeno es que “cuando se diga que en Miami-Dade hay pacientes con COVID-19, se registrará un incremento en las personas que querrán asistir al médico a comprobar si los síntomas que presentan se corresponden o no con el coronavirus”.

Los síntomas de COVID-19 son comunes a otras enfermedades. Por ejemplo, el 98% de los pacientes presenta fiebre, el 70% presenta una tos que generalmente es seca. Entre el 60 y 70% de los enfermos presenta malestar general, cansancio y fatiga. Y un 20% presenta dificultades respiratorias.

“Si no tenemos forma de examinarlos y los pacientes presentan síntomas leves, les tendremos que decir que regresen a sus casas, que tomen Tylenol y hagan reposo. Y se irán con la sospecha de estar contagiados o no. Allí tendrán que esperar los 15 días en cuarentena voluntaria, esa es la situación que tenemos”, sostuvo Torres Viera.

No hará grandes contagios

No obstante, ambos galenos coincidieron en que no se espera que en Florida se alcancen los niveles de contagio de China. “Sobre todo porque no tenemos un transporte público tan desarrollado, como en otras ciudades, donde circulan un montón de personas apiñadas. Aquí la higiene de las ciudades es superior. Tenemos grandes hospitales que desde que comenzó el brote han estado preparando al personal para enfrentar una avalancha de pacientes contagiados. Y en caso de emergencia, el gobernador Ron DeSantis dijo que el ejército podría montar hospitales de campañas”, explicó Alfredo Melgar.

Por su parte Torres, puso el énfasis en la prevención, “todo dependerá de las actividades que adoptemos para frenar la transmisión”.

“Es verdad que tenemos buenos hospitales, pero el sistema de salud de EEUU funciona a un 70% de ocupación constantemente. Y no es descabellado pensar que si no logramos contener los volúmenes de infección, aun sabiendo de que solo el 10% de los pacientes contagiados de COVID-19 necesitará hospitalización, podríamos sobrepasar la oferta que tenemos de hospitales”.

Prevención

Melgar considera que la transparencia es la mejor arma para enfrentar el coronavirus. “Nadie tiene la verdad absoluta pero esta se irá conformando con las opiniones de todos. Es clave conocer quien falleció por la enfermedad, cuáles fueron sus contactos. Aún con la limitante que impone la ley de privacidad, la transparencia es clave cuando la salud de todos está en juego”.

El público general tiene que conocer los factores de riesgo para poder actuar en consecuencia. “Constituye un factor de riesgo aquella persona que haya viajado en un crucero recientemente, quien haya estado en contacto con alguien enfermo, quien haya viajado a un país donde no haya control epidemiológico, como es el caso de Cuba o Venezuela. No basta solo con supervisar a quienes viajen Italia o España, es clave advertir a las personas del riesgo que existe en viajar a aquellos lugares donde no se sepa realmente lo que está pasando”.

Medidas para frenar el COVID-19

Según el infectólogo, las medidas para frenar la transmisión del virus se dividen en tres grupos fundamentales, “evitar la transmisión, identificación de la enfermedad, y distanciamiento social”.

Para evitar la transmisión, “hay que lavarse las manos”, explicó el doctor Torres Viera. “Debemos tener las manos limpias ya que nos podemos autoinocular el virus al tocarnos la mucosa o la boca con nuestras propias manos”.

Para ilustrar su preocupación el doctor Torres Viera citó un estudio, según el cual “nos solemos tocar la cara más de 25 veces en una hora, y por eso es tan importante tener las manos limpias”, enfatizó.

La identificación de la enfermedad, “es lo que está tratando de hacer en todo el mundo con las mediciones de temperatura en los aeropuertos. Pero se sabe que eso no es suficiente. Porque el virus puede ser asintomático y una persona aparentemente sana puede contagiar a otra. Por ello se hacer más énfasis en la tercera de la medida que es el distanciamiento social”.

Sobre el distanciamiento social Melgar explicó que “se debe ser agresivo en acometer estas medidas. Se deben suspender los carnavales, las fiestas, los congresos médicos. Estas son medidas temporales que tendrán un coste económico y afectarán a muchas familias. Pero ese es el precio de salvar más vidas”.

“Miren lo que pasó en Italia, en España, en Corea del Sur, yo creo que se debió ser más drástico desde el principio, para garantizar el distanciamiento y regular a las personas provenientes de zonas contagiadas”, explicó.

Personas vulnerables

En Florida hay unos 700 asilos de ancianos, y otros muchos centros donde habitan personas mayores, las llamadas ILF.

“La mayor mortalidad de este virus se registra en las personas mayores. Porque muchas padecen enfermedades crónicas, su sistema inmunológico está debilitado. Si alguien enfermo entra a algunos de estos lugares, donde puede haber de 100 a 300 ancianos compartiendo habitaciones, enfermos de alzhéimer, con demencia u otras enfermedades crónicas, pudiera ser devastador. Ya pasó en Madrid y en Washington, donde murieron muchas personas en asilos víctimas del del COVID-19”, sostuvo Melgar.

Es por ello que las autoridades de Florida han blindado los asilos de ancianos. “Nadie puede entrar a los mismos ni con fiebre, no con síntomas de enfermedades respiratorias y se ha duplicado la limpieza de estos sitios, se han provisto de batas, alimentos, máscaras, y guantes”.

Por su parte, Torres Viera, hizo énfasis en que la tasa de mortalidad comienza a aumentar con la edad. Por debajo de los 50 años la mortalidad es de 1%. De 70 a 80 años de edad la mortalidad del virus aumenta entre un 10 y un 18%”.

El otro grupo de riesgo son los pacientes que tengan de base enfermedades subyacentes. O sea, aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, como son enfermedades pulmonares, renales, cardiovasculares o diabetes”.

“El sistema inmune de estos pacientes no actúa con la misma celeridad y potencia que actuaría el de una persona sana”, explicó el especialista.

El doctor Melgar hizo un llamado a la responsabilidad. No es tiempo de curas mágicas ni holísticas de esas que venden por internet. Hasta ahora no existe cura para el Coronavirus.

Hay datos que demuestran que podemos ser optimistas, según Torres Viera, el 80% de los pacientes se cura sin necesidad de medicina. El 15% de los enfermos puede necesitar hospitalización y sólo el 5% de este último grupo podría necesitar cuidados intensivos.