Florida: Se intensifica la lucha entre Salazar y Taddeo 

“Nosotros nos vamos a encargar de que esta misma fiesta se celebre en el malecón junto a millones de cubanos en una Cuba Libre”, dijo Salazar quien en esta campaña afirmó que sus padres perdieron su país por el socialismo. “¡Sobre mi cadáver perderemos el nuestro!”

Por su parte, la retadora demócrata Taddeo rezó y pidió el voto a la comunidad negra, participó a bordo de una Chiva -autobús típico de Colombia-. en una gran caravana “rumbeando al estilo colombiano” por todo el distrito 27.

“Vamos a votar para hacer historia y enviar a la primera colombiana al Congreso de los EEUU”, exhortó Taddeo.

Una semana antes de las elecciones de noviembre, ambas aspirantes apelan a sus orígenes, al orgullo nacional para movilizar a sus votantes y centran los ataques en la persona de su rival.

“Cómo puedes luchar por la democracia en Cuba y Nicaragua si no luchas por la democracia dentro de los EEUU”, afirmó Taddeo a la CNN, tras utilizar calificativos de "hipócrita y mentirosa" hacia su adversaria.

“Hui de Colombia cuando mi papá fue secuestrado por un grupo marxista financiado por Fidel Castro. Nunca me senté con Castro a elogiarlo como María Elvira. Nunca me presté para hacerle un infomercial a Maduro como lo hizo ella. Nunca he dicho que es un orgullo estar frente a alguien con el ADN de un criminal como el Che”, afirma Taddeo en su último anuncio electoral.

A pesar de eso, prominentes colombianos, como el político Juan David Vélez y el empresario Fabio Andrade hacen campaña en favor de Salazar. “Una liberal no nos puede representar, no tiene nuestros valores, por más que sea colombiana”, afirmó Andrade.

Mientras, la crisis en la frontera, la inflación, el precio de la gasolina o la carestía de los seguros de propietarios o la falta de viviendas, temas que tanto les preocupa a los votantes, quedaron en un segundo plano en ambas campañas. A estas alturas no se habla de programas electorales, sino de líneas ideológicas y sentimientos. El marxismo, el socialismo, Castro, Che, Cuba y Colombia están cada vez más presentes en las respectivas campañas.

Las dos rivales llegan al encuentro en las urnas técnicamente empatadas. La última encuesta realizada por Cygnal encontró que Salazar superaba a Tadeo 50% a 44%. A pesar de esta supuesta ventaja, la diferencia se encuentra dentro del margen de error. Además, el 6% de los votantes sigue indeciso reconoció el estudio.

Esta tensa campaña en Florida se enmarca en la lucha entre el partido republicano y demócrata por el control de la Cámara de Representantes de Congreso de los EEUU durante los dos próximos años.

