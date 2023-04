"Flujo de inmigrantes por la frontera sur no se detiene"

Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos informó que la entrada de nacionales de esos países se redujo en un 95% en el mes de enero, desde que la Casa Blanca implementó el parole humanitario.

“Los carteles mexicanos con sus drogas están matando 300 americanos todos los días” y “más de 80.000 americanos (…) han muerto todos los años”, aseguró el congresista, quien pidió más acción de los gobiernos de México y Estados Unidos.

En cuanto al encausamiento al expresidente Trump, Giménez afirmó que el fiscal distrital de Manhattan Alvin Bragg estaría cumpliendo con una “promesa de campaña” de llevar ante la justicia al exmandatario republicano.

Usted estuvo en días recientes en la frontera sur del país. ¿Qué pudo observar allí? ¿Qué es lo que más le llamó la atención?

Lo que tenemos en la frontera es caos. La frontera no está controlada. Ni en la parte mexicana, como tampoco en la parte americana. Millones de inmigrantes están entrando y nadie sabe quiénes son. Sabemos que por esa frontera entran las drogas, y la más peligrosa es el fentanilo, que es fabricada por los cárteles mexicanos. Estos cárteles controlan la frontera en la parte de México. El gobierno no está involucrado. Para pasar la frontera hacia los Estados Unidos, las personas tienen que pagar miles de dólares a estos carteles mexicanos, que también están involucrados en el ingreso de drogas a nuestro país. Ellos fabrican las drogas, los químicos vienen de China. Con esas drogas, los carteles mexicanos están matando 300 americanos todos los días. Hay más de 80.000 americanos que han muerto todos los años. El deber de un gobierno es proteger a sus ciudadanos, y nuestro gobierno no nos está protegiendo de estos asesinos que están matando a miles y miles de americanos todos los días y todos los años.

Hay un proyecto de ley en el que usted es copatrocinador y que apunta a reforzar los controles en la frontera. ¿Cómo puede explicar esa iniciativa?

Este es un proyecto de ley que inició el congresista Dan Crenshaw, de Texas, que autoriza al presidente a dar pasos más agresivos contra los carteles mexicanos para proteger a los Estados Unidos, y yo creo que se puede hacer. Estos carteles le han declarado una guerra a nuestro país. Entonces, si ellos están involucrados en esta guerra contra nosotros, es necesario que nosotros nos protejamos. Lo que queremos es que el presidente mexicano tome control de la frontera en la parte que le corresponde y que también tome control de esos carteles. Pero si no es así, el deber de los Estados Unidos es proteger a sus ciudadanos. En eso consiste el proyecto de ley, y también autorizar al presidente para el uso de la fuerza, si es necesario, para protegernos a todos.

¿Cómo avanza ese proyecto de ley?

Se está trabajando con el representante Crenshaw. Hay muchos de nosotros los republicanos que estamos en favor de ese proyecto, porque lo que estamos viendo en la frontera es un caos, no hay ningún tipo de control y no solamente está fallando el presidente de México, también el presidente americano, que no está haciendo las cosas que tiene que hacer para protegernos. Por nuestra frontera están pasando miles y miles de inmigrantes y parece que, a propósito, el presidente desea tener estos inmigrantes y que entren de esa manera. Yo estoy a favor de la inmigración legal. No estoy a favor de la inmigración ilegal.

El gobierno del presidente Joe Biden está entregando visas de parole humanitario a cubanos, haitianos y nicaragüenses; el programa comenzó con venezolanos. ¿Este plan ha logrado detener la inmigración ilegal?

No ha cambiado nada. Hay miles y miles de inmigrantes que están cruzando la frontera todos los días. Hay miles y miles de inmigrantes que se están enfrentando con las autoridades, que por lo menos tenemos idea de quiénes y los podemos identificar. Entran a los Estados Unidos para esperar su tiempo en la corte, pero hay miles y miles que también escapan sin ningún tipo de identificación, ningún tipo de entrevista. Así que no sabemos quiénes son, de dónde vienen, no sabemos a dónde van y dónde están hoy en día. Eso no ha parado, el caso continúa. Empezó el primer día de la administración del presidente Biden, que cambió todas las políticas del presidente Trump. Cuando estaba el presidente Trump, las cortes estaban negando el 90% de las solicitudes de asilo, ahora el 90% de las personas que quieren entrar a los Estados Unidos están dentro. Esa es la diferencia.

¿Se debe volver a las políticas promulgadas por el expresidente Trump en materia migratoria?

Creo que sí. Con el presidente Trump estábamos controlando en la frontera a las personas que estaban pidiendo asilo político, y los que tenían procesos que se podían comprobar y demostrar, podían entrar a los Estados Unidos. Teníamos un 90% negados, pero 10% aprobados. La persona que de verdad estaba escapando de países como Cuba, Venezuela, etcétera, y que tenía miedo de regresar a su país por persecución o algún tipo de problema político, podía entrar a nuestro país.

¿Qué opinión le merece el encausamiento del expresidente Donald Trump? ¿Cree que este proceso judicial podría tener un resultado negativo para el extitular de la Casa Blanca?

Creo que es un acto político. Aquí tenemos un fiscal que normalmente cuando tiene una felonía la baja a un delito menor, ahora tiene un delito menor y lo está tratando de llevar a una felonía, algo que él no hace. El fiscal cuando estaba en campaña para esta posición dijo que él podía traer al presidente Trump a la justicia. Así que él está cumpliendo con una promesa de su campaña. Esto es como el dicho ‘Enséñame el hombre y yo te voy a enseñar el crimen’. Eso lo hacen los comunistas, la gente como Stalin, Hitler, Castro o Maduro. Esa es la gente que tiene ese tipo de pensamiento. En los Estados Unidos, todos somos inocentes hasta que se pueda comprobar lo contrario. En Nueva York, el 52% de las felonías se bajan a un delito menor. Es lamentable que estemos en esto. El fiscal ha abierto una puerta que estaba cerrada, así que en el futuro cualquier presidente que ya no lo sea podrá ser mirado con lupa para buscarle el más mínimo delito. Aquí vemos que se quiere ganar fama y satisfacer a una base política. Esto en un principio lo vemos como una gran injusticia y ha despertado gran solidaridad por el presidente. A corto plazo, este es un encausamiento que ayuda al presidente porque es difícil de comprobar, esperemos qué ocurre en diciembre o enero del próximo año.

