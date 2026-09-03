jueves 3  de  septiembre 2026
BALANCE CLIMÁTICO

Fort Lauderdale registra el verano más caluroso de su historia

Miami igualó el promedio récord de 2023, mientras Fort Lauderdale rompió la marca vigente desde el inicio de las mediciones en 1913

Imagen referencial de una ola de calor en Miami y otras localidades del sur de la Florida.

Imagen referencial de una ola de calor en Miami y otras localidades del sur de la Florida.

DANIEL CASTROPÉ
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Fort Lauderdale cerró el verano meteorológico más caluroso de sus registros, mientras Miami igualó la marca establecida en 2023, revela el balance más reciente del Servicio Nacional de Meteorología.

El análisis comprende junio, julio y agosto. Durante esos tres meses, el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood alcanzó un promedio de 85,3 grados Fahrenheit, cifra superior en 1,9 grados al valor habitual de los últimos 30 años.

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La ciudad acumuló 78 jornadas con máximas de al menos 90 grados, frente a las 49 que suelen contabilizarse en una etapa normal. Los datos disponibles para esa estación se remontan a 1913.

Miami, por su parte, promedió 85,6 grados, también 1,9 por encima de lo acostumbrado. El resultado igualó el máximo de 2023 y estuvo acompañado por 83 días con lecturas de 90 o más. La media para la ciudad es de 64.

El momento más intenso llegó el 18 de agosto. El Aeropuerto Internacional de Miami marcó 100 grados y empató su mayor registro histórico, mientras el Aeropuerto General de Homestead alcanzó 102.

El calor coincidió con una reducción considerable de las precipitaciones. Miami recibió 12,71 pulgadas durante el trimestre, 14,74 menos de lo normal, con lo cual quedó clasificado como el octavo periodo estival más seco en el territorio.

En el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood cayeron 11,52 pulgadas, un déficit de 11,33 que también colocó a esa estación en el octavo puesto entre los resultados con menor acumulación.

La escasez de humedad prolongó la sequía en sitios donde suele disminuir a partir de junio. Partes del sur de los Everglades permanecieron bajo la categoría extrema hasta finales de agosto.

Miami-Dade y Broward estuvieron sujetos a avisos por altas temperaturas durante 37 días. Ambos condados recibieron, además, una advertencia de calor extremo el 19 de agosto.

Los datos reflejan una temporada marcada por la combinación de valores térmicos excepcionales, escasas precipitaciones y la persistencia de la sequía en distintos puntos del sur de Florida.

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