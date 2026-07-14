martes 14  de  julio 2026
SUCESO

Encuentran a adolescente encadenada a una cerca en Hialeah; arrestan a la madre

La menor permanecía atada por la cintura frente a la vivienda de su bisabuela, sin agua, alimentos ni protección contra el sol. La mujer enfrenta cargos de abuso infantil y negligencia infantil

Yashira Marie Maldonado fue arrestada tras ser acusada de dejar a su hija adolescente encadenada a la cerca de una vivienda en Hialeah.

Yashira Marie Maldonado fue arrestada tras ser acusada de dejar a su hija adolescente encadenada a la cerca de una vivienda en Hialeah.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una adolescente fue encontrada encadenada a la cerca de una vivienda en Hialeah, donde permanecía atada por la cintura, sin agua, alimentos ni protección contra el sol.

El caso terminó con el arresto de su madre, identificada como Yashira Marie Maldonado, de 34 años, quien enfrenta cargos de abuso infantil y negligencia infantil, de acuerdo con el informe de arresto.

Lee además
Ian Anderson fue arrestado en Tampa por presuntamente violar una orden de protección relacionada con un caso de violencia doméstica
ARRESTO

Arrestan en Tampa a hombre acusado de violar una orden de protección por violencia doméstica
Damián Valdez Galloso comparecerá nuevamente ante la corte el próximo 28 de julio por el caso El Taiger
JUSTICIA

Revelan nueva imagen de Damián Valdez Galloso a dos semanas de volver a la corte por el caso El Taiger

La investigación comenzó el sábado, cuando agentes del Departamento de Policía de Hialeah (HPD) acudieron a una vivienda tras recibir un reporte de un altercado. Allí conversaron con la madre de la sospechosa, quien aseguró que su hija había dejado a la adolescente encadenada frente a la casa de su bisabuela y luego se marchó.

La mujer explicó a los funcionarios que intentó localizar a Maldonado en su apartamento para pedirle que regresara por la menor, pero nadie respondió a la puerta. Poco después, la acusada salió del inmueble y descendió hasta donde se encontraban los agentes y su madre, quien le preguntó dónde había dejado a su nieta.

Con esa información, los oficiales se dirigieron a la vivienda de la bisabuela, donde encontraron a la menor todavía sujeta a la cerca mediante una cadena metálica colocada alrededor de su cintura. Según el reporte, la víctima se encontraba en buen estado físico.

Durante las pesquisas, los investigadores revisaron imágenes de una cámara de vigilancia que, presuntamente, muestran a Maldonado llegar al lugar en un vehículo junto a la afectada. En la grabación también se observa cómo coloca una cadena alrededor de la cintura de la hija y asegura el otro extremo a la cerca antes de abandonar el sitio.

El informe añade que la sospechosa dejó una mochila con ropa y medicamentos, pero la niña permaneció sola a la intemperie, sin acceso a agua, alimentos ni protección frente a las altas temperaturas.

La bisabuela relató a los agentes que recibió un mensaje de texto de Maldonado en el que le informaba que había perdido su empleo. Al mirar por la ventana de su apartamento tipo estudio, descubrió a la menor encadenada e intentó liberarla, aunque no lo consiguió.

La anciana explicó que no llamó de inmediato a las autoridades porque temía ser desalojada por el propietario de la residencia. En su lugar, decidió comunicarse con su hija, quien posteriormente alertó a la policía.

Tras recopilar los testimonios y analizar la evidencia obtenida durante la investigación, los agentes arrestaron a Maldonado y la trasladaron a la sede policial. La mujer enfrenta el peso de la ley, mientras el caso continúa bajo investigación.

Temas
Te puede interesar

Hialeah abre solicitud de vales de ayuda al alquiler de la Sección 8

Zoé Valdés regresa a Hialeah para presentar su nuevo libro "Cuba, y ahora la libertad"

Operativo en Hialeah culmina con dos hermanos arrestados por tráfico de cocaína

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida. 
LA DURA REALIDAD

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1,500 dólares, según RentCafe?

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres
Alemania

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
Seguridad nacional

Trump anuncia que EEUU investiga si Irán almacena drones en Cuba: "Si los tienen, nos encargaremos"

Te puede interesar

Investigadores del FBI trabajan en la escena de un supuesto tiroteo que involucra al ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.
Investigación

ICE ordena a sus agentes suspender temporalmente los controles de tráfico tras muerte de dos migrantes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
DISCURSO

Trump anticipa un "gran anuncio" sobre integridad y transparencia electoral en EEUU

Imagen del USS Abraham Lincoln.
OFENSIVA

EEUU intensifica bombardeos contra Irán y restablece bloqueo naval

Jorge A. García: el dolor a flor de piel por haber perdido a 14 familiares. 
CUBA

Remolcador 13 de Marzo, un crimen que aún clama justicia

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas
TRAGEDIA

EEUU hace alianza con médicos venezolanos en el país para reforzar ayuda tras los devastadores sismos