Encuentran a adolescente encadenada a una cerca en Hialeah; arrestan a la madre

Yashira Marie Maldonado fue arrestada tras ser acusada de dejar a su hija adolescente encadenada a la cerca de una vivienda en Hialeah.

MIAMI.- Una adolescente fue encontrada encadenada a la cerca de una vivienda en Hialeah, donde permanecía atada por la cintura, sin agua, alimentos ni protección contra el sol.

El caso terminó con el arresto de su madre, identificada como Yashira Marie Maldonado , de 34 años, quien enfrenta cargos de abuso infantil y negligencia infantil, de acuerdo con el informe de arresto.

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La investigación comenzó el sábado, cuando agentes del Departamento de Policía de Hialeah (HPD) acudieron a una vivienda tras recibir un reporte de un altercado. Allí conversaron con la madre de la sospechosa, quien aseguró que su hija había dejado a la adolescente encadenada frente a la casa de su bisabuela y luego se marchó.

La mujer explicó a los funcionarios que intentó localizar a Maldonado en su apartamento para pedirle que regresara por la menor, pero nadie respondió a la puerta. Poco después, la acusada salió del inmueble y descendió hasta donde se encontraban los agentes y su madre, quien le preguntó dónde había dejado a su nieta.

Con esa información, los oficiales se dirigieron a la vivienda de la bisabuela, donde encontraron a la menor todavía sujeta a la cerca mediante una cadena metálica colocada alrededor de su cintura. Según el reporte, la víctima se encontraba en buen estado físico.

Durante las pesquisas, los investigadores revisaron imágenes de una cámara de vigilancia que, presuntamente, muestran a Maldonado llegar al lugar en un vehículo junto a la afectada. En la grabación también se observa cómo coloca una cadena alrededor de la cintura de la hija y asegura el otro extremo a la cerca antes de abandonar el sitio.

El informe añade que la sospechosa dejó una mochila con ropa y medicamentos, pero la niña permaneció sola a la intemperie, sin acceso a agua, alimentos ni protección frente a las altas temperaturas.

La bisabuela relató a los agentes que recibió un mensaje de texto de Maldonado en el que le informaba que había perdido su empleo. Al mirar por la ventana de su apartamento tipo estudio, descubrió a la menor encadenada e intentó liberarla, aunque no lo consiguió.

La anciana explicó que no llamó de inmediato a las autoridades porque temía ser desalojada por el propietario de la residencia. En su lugar, decidió comunicarse con su hija, quien posteriormente alertó a la policía.

Tras recopilar los testimonios y analizar la evidencia obtenida durante la investigación, los agentes arrestaron a Maldonado y la trasladaron a la sede policial. La mujer enfrenta el peso de la ley, mientras el caso continúa bajo investigación.