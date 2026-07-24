viernes 24  de  julio 2026
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Rusia y China que no vendan armas a Irán

La advertencia del presidente Donald J. Trump ocurre después de informes de prensa sobre investigaciones de Washington acerca de si Moscú y Pekín están proporcionando a Irán información de objetivos estadounidenses

El presidente ruso Vladimir Putin habla con el presidente chino Xi Jinping.

El presidente ruso Vladimir Putin habla con el presidente chino Xi Jinping.

AP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el viernes a China y Rusia que no vendan armas ni ofrezcan información estratégica a Irán, y aseguró que confía en las garantías de Xi Jinping y Vladimir Putin de que no lo estaban haciendo.

"Dos grandes países, de los que la gente habla a menudo en relación con Irán, en mi opinión, no están participando" en la venta de armas, dijo Trump en su red Truth Social.

Lee además
Avión caza F-18 Súper Hornet de la Marina estadounidense.
ANáLISIS

¿Se ha convertido Irán en una pesadilla para EEUU?
Imagen del Puerto de Miami.
COMBATE AL TRABAJO FORZADO

EEUU presenta nuevos aranceles entre 10% y el 12.5% a casi 90 países

"Si lo hicieran, sería muy malo para ellos; ciertamente no sería de su interés", añadió.

La advertencia de Trump en Truth Social se produce después de informes de prensa sobre investigaciones de Washington acerca de si Moscú y Pekín están proporcionando a Irán información de objetivos, tras una serie de ataques contra bases estadounidenses.

Trump se refirió a promesas de Jinping y Putin

El líder estadounidense dijo que el presidente chino, Xi, le había asegurado cuando se reunieron en Pekín en mayo que no armaría a Irán bajo ninguna circunstancia, y añadió: "Teniendo en cuenta nuestra relación, le creo".

Trump señaló que Putin había hecho una promesa similar a pesar de la guerra en Ucrania.

"Él entiende que yo no vendo armas a Ucrania, sino a países de la OTAN. Ellos pagan el precio por entero y, sobre cómo se distribuyen esas armas, no tengo ni idea", dijo Trump.

Trump ha adoptado frecuentemente un tono más deferente hacia Xi y Putin que hacia los propios aliados de Washington, afirmando que deben ser respetados como líderes de grandes potencias mundiales.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia que "todo daño" a buques en Ormuz será pagado con "fondos iraníes en posesión de EEUU"

Netanyahu y Zelenski se reunen el martes con el presidente Trump en la Casa Blanca

Trump vuelve hoy a la cena de corresponsales suspendida por ataque de extremista

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

USCIS levanta las pausas que frenaban trámites migratorios de cubanos y venezolanos

Imagen referencial.
DE REGRESO A CLASES

Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
Economía

Trump afirma que el secretario de Energía "está dirigiendo Venezuela" y realiza "un gran trabajo"

Aylín Mujica, animadora de Suelta la sopa. 
FAMOSOS

Aylín Mujica confiesa que no comprende porqué su hijo tuvo que morir

El designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel (izq.) y su esposa Lis Cuesta (der.) conversan con médicos cubanos durante su visita al Hospital Cubano, en Dukhan, en Catar, país al que el régimen cubano le vende servicios médicos. 3 de diciembre de 2023.
Máxima presión

EEUU sanciona al ministro de Salud cubano y a la red de brigadas médicas en el extranjero

Te puede interesar

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, junto a la comisionada Marleine Bastien en el evento en favor del TPS. 
NUESTRA COMUNIDAD

Miami-Dade exige a senadores de Florida extender el TPS haitiano

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente ruso Vladimir Putin habla con el presidente chino Xi Jinping.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Rusia y China que no vendan armas a Irán

Imagen referencial.
DE REGRESO A CLASES

Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Trump vuelve hoy a la cena de corresponsales suspendida por ataque de extremista

FDA retira la Marketside Classic Iceberg Salad del mercado. 
ATENCIÓN CONSUMIDOR

FDA retira lechuga iceberg distribuida en Florida por riesgo de Cyclospora