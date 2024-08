Francisco Espinoza: "Venezuela me dio la vida, y EEUU el cómo vivirla"

Con su libro, Espinoza orienta a futuros agentes de seguros para que tengan la mejor formación, tramiten las licencias necesarias para ejercer, se puedan asociar a las mejores compañías de seguros, logren construir agencias exitosas y obtengan ingresos que superan seis cifras. Como bien plantea al inicio del libro, “esta es la historia de cómo un venezolano logró la holgura económica”, no sólo para sí mismo y para su familia, sino también para aquellos nuevos agentes de seguros a los que sirve como mentor.

Un “niño ejecutivo” que confió en su sueño

La actitud positiva ha sido esencial en la carrera de Francisco Espinoza, y viene desde su infancia, en su natal Venezuela. En charla con DIARIO LAS AMÉRICAS, el empresario e inversionista recordó una fiesta de disfraces a la que asistió cuando era niño.

“Mi mamá me puso una ropa que yo había usado el 24 de diciembre, y me dijo que yo iba disfrazado de ejecutivo. A los 5 años, un niño se cree lo que usted le dice. Yo le creí a mi mamá que estaba disfrazado de ejecutivo. Ella me dijo, lo único que tiene que hacer es meterse la mano en el bolsillo y usted está disfrazado de ejecutivo. El entorno se echó a reír, pero si ves la foto, en mi pecho tengo un número uno. Yo gané la fiesta de disfraces”, rememoró Espinoza, que creció en una familia humilde.

Francisco Espinoza - Cortesía del entrevistado Francisco Espinoza con 5 años en una fiesta de disfraces en Venezuela. Cortesía del entrevistado

“Hay algo que no se mira en ningún currículo, que es el deseo de querer destacar y ser alguien en la vida. Siempre he tenido el sueño de prosperar”, afirmó Espinoza, que tiene estudios superiores en el área del marketing y publicidad, y que gracias a su tenacidad y su don de palabra acumuló experiencia como vendedor en Venezuela.

Hace 10 años su vida dio un giro cuando emigró a EEUU. Llevaba unos 9 meses en el país y se vio con 100 dólares en el bolsillo y la necesidad de pagar la renta. Esa urgencia fue un detonante para lanzarse a un mundo desconocido.

Y el riesgo valió la pena. Logró la ansiada libertad financiera a los 5 años de residir en el país: “Vine con la intención de hacer una propuesta, no una protesta. Me siento agradecido de los Estados Unidos, siento que es mi casa porque aquí está mi familia. Le doy gracias al país por la oportunidad que nos da de estar aquí”.

En ese sentido, dio un útil consejo en las páginas de su libro: “A este país no hay que venir más que con fuerza, sin llorar, sin esperar que el gobierno te resuelva la vida. Si vienes, hazlo sabiendo que la única persona que puede resolver tu vida eres tú mismo”.

En la actualidad, tiene varias compañías en el sector bienes y servicios. Ocupa el cargo de director en The Efe Group, grupo de agencias de seguros que más rápido se expande en el mercado hispano del país. Tras asociarse con Senior Life Insurance Company y poner en práctica sus habilidades de liderazgo, asiste a otros en el logro de independencia financiera. Su agencia está presente en 40 estados del país, con más de 700 asociados. Además, lleva el grupo privado llamado La Incubadora, donde se comparten conocimientos útiles para agentes del sector.

Constancia y crecimiento

Espinoza destacó que “rendirse siempre será la respuesta más fácil, pero perseverar es el gran reto”. Los retos no son pocos. Un agente de seguros no tiene un sueldo, trabaja por comisión y se expone todos los días al rechazo. Pero, como también dijo, la cuna de crecimiento es muy amplia porque solo en Florida más de diez mil personas entran diariamente a formar parte del mercado.

Espinoza, que cuenta con 20 años de experiencia en ventas, constató que “venimos en la búsqueda del sueño americano, que es un constructo individual de cada persona. Al inicio me tocaba aprender una profesión desde cero. Existe la oportunidad, pero depende de tus habilidades y capacidades”.

Y agregó: “Dentro de esta sociedad hay ayuda para todo menos para el tema de los gastos finales, y la gente no lo sabe hasta que le pasa. Las personas con las que hablo, toda su vida postergaron este tema. A través de estos 10 años aprendí que podía ayudar también a mi comunidad de inmigrantes enseñándoles en una industria que tiene mucha atracción, porque es un negocio independiente”.

Francisco Espinoza - Cortesía del entrevistado Portada del libro de Francisco Espinoza. Cortesía del entrevistado

De hecho, resaltó que “el nicho en Amazon no tenía un libro, mucho menos en español”. Su visión como pionero hispano en un área dominada desde el principio por los estadounidenses abre las puertas a muchos otros inmigrantes, a los que puede ayudar con sus mentorías. “Este trabajo les puede entregar prosperidad. El ingreso promedio de un agente de seguros en esta área supera los 100.000 dólares. Y es una carrera en crecimiento. Pero si no me explican cómo es, no voy a saber cómo desarrollarla”, apuntó.

En torno a esos seminarios en los que se abordan carreras de emprendedores famosos, opinó que “la gente te contará, acaso, sus historias de éxito; sin embargo, jamás van a decirte cómo podrías hacerlo tú”. Pero Espinoza en su libro ahonda no sólo en lo superficial, sino que cuenta con gran honestidad cuáles fueron sus tropiezos, sus dudas, sus primeras ideas de negocios, así como los consejos que ha dado a lo largo de los años a los agentes de seguros que han logrado crecer con su apoyo.

Por estos días inició el podcast A’Gentes, para agentes de seguro, una oportunidad para conocer más sobre el tema con la participación de profesionales de seguros.

