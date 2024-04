El Seguro Social anuncia más beneficios para quienes reciben ayuda suplementaria

SSI proporciona pagos mensuales a adultos y niños con incapacidades o que son ciegos, y a adultos de 65 años o más, que tienen ingresos y recursos limitados. Los pagos de SSI pueden ayudar a pagar las necesidades básicas como alquiler, alimentos, ropa y medicinas. Las personas que solicitan y reciben SSI deben cumplir con los requisitos para calificar, incluyendo los límites de ingresos y recursos.

Atención, beneficiarios

Según la regla final, a partir del 30 de septiembre de 2024, la el Seguro Social ampliará su política de subsidio de alquiler de SSI, la cual, debido a decisiones judiciales, actualmente solo está en vigor para solicitantes y beneficiarios de SSI que residen en siete estados (Connecticut, Illinois, Indiana, Nueva York, Texas, Vermont y Wisconsin).

En esos estados, era menos probable que la asistencia para el alquiler, como alquilar a un precio con descuento, afectara el que una persona califique para recibir SSI o la cantidad del pago.

Esta nueva regla extiende la misma política favorable a todos los solicitantes y beneficiarios de SSI a nivel nacional. Esto puede aumentar la cantidad del pago que algunas personas son elegibles para recibir y permitirá que más personas califiquen para los pagos indispensables de SSI.

La agencia continuamente examina las políticas programáticas y realiza cambios regulatorios y subregulatorios según corresponda. Esté atento a más anuncios en las próximas semanas.

Para informarse mejor sobre el programa de SSI, incluyendo quién califica y cómo solicitarlo, visite Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) | SSA.

Para leer la regla final de «Ampliación de la política de subsidio de alquiler para solicitantes y beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)», visite Federal Register: Expansion of the Rental Subsidy Policy for Supplemental Security Income (SSI) Applicants and Recipients (Registro Federal: Ampliación de la política de subsidio de alquiler para solicitantes y beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario).

La regla final que amplía la política de subsidio de alquiler es otro anuncio que elimina las barreras para acceder a los pagos de SSI. Aprenda más sobre Omitir los alimentos de los cálculos de sustento y pensión alimenticia no en efectivo.

FUENTE: SeguroSocial.gov