Freebee Hialeah: 20 meses de transporte gratis, público y ecológico 

Residentes

Aunque Hialeah fue la primera ciudad en contar con el servicio Freebee con autos Tesla, muchos residentes confesaron que desconocían o tenían una idea errónea sobre el servicio. “Yo llevo seis meses en la ciudad y no he oído hablar de Freebee, sostuvo una joven que no quiso dar su nombre y puso en duda que pudiera haber un servicio de esas características.

“¡Gratis! De alguna forma te lo cobrarán. No puede ser que venga un Tesla eléctrico a buscarte y te lleve a tu destino y no te cobre nada”, señaló.

En cambio, el señor que estaba a su lado en la parada de autobuses, frente a Milander, bajo el mismo sol, afirmó que él si conocía el servicio.

“Acabo de ver pasar uno. Pero ¡qué va! No quiero que me paseen por todo Hialeah, mientras que recogen y dejan a otras personas. Eso funciona como los autobuses de los centros médicos que llevan a los ancianos. Yo prefiero esperar el autobús”, aunque confesó que no había probado el servicio.

Por su parte, Olga García, mostró su sorpresa. Dijo llevar 20 años viviendo en Hialeah y es la primera vez que oye mencionar el Freebee. Afirmó estar muy interesada porque ella diariamente visita muchos lugares dentro de la ciudad y siempre lo hace en guagua.

Chofer

Irasema Álvarez, que es chofer de Freebee, calificó el servicio como “¡algo excepcional! Sobre todo, para los que no tengan carro”.

“Hay muchas personas que han llegado al país recientemente y vienen con niños que tienen que llevar a la escuela. Esas personas están muy contentas con el servicio”, afirmó la conductora.

“Hoy, entré a la 6:45 de la mañana, ahora son la 1:45 pm, voy a hacer el descanso para almorzar y ya he hecho 29 viajes, sostuvo la chofer, que quiso dejar claro que, aunque les pagan por hora, ellos hacen un gran esfuerzo por trasladar la mayor cantidad de usuarios posible durante la jornada.

Álvarez reconoció que muchas personas desconocen el servicio, sobre todo “entre los ancianos”, a los que ayuda a bajar la aplicación digital.

Exitoso

Claudia Miró, directora de negocios de Freebee, considera que el servicio es muy exitoso en Hialeah: “Empezaron con tres vehículos y ahora tienen cinco Tesla funcionando. Eso se debe a la popularidad que ha tenido entre los residentes mayores. Ha sido una gran solución a la hora de moverse dentro de la ciudad. No tienen que esperar en las paradas de los buses, ni de Trolley, ni bajo la lluvia o el calor”.

Explicó que la demanda se ha modificado con el tiempo. “En la actualidad, las personas quieren que los lleven de puerta a puerta. Desde que Uber y Lyft entraron al mercado, es la forma en que la gente prefiere moverse. Nadie desea caminar tres cuadras para ir a esperar un autobús”, insistió Miró.

La ejecutiva indicó que el servicio está dirigido principalmente a las personas mayores. Por ello, “quienes no se sientan cómodos usando la aplicación en un teléfono inteligente, pueden llamar al 855-918-3733 y las operadoras le asistirán, enviándoles un vehículo a donde pidan. El servicio telefónico es reservado para personas mayores o discapacitados”, precisó.

Inclusivo

Según Miró, Freebee es un servicio inclusivo y equitativo. La demografía de los usuarios cambia en la medida que transcurren las horas del día, lo mismo transporta ejecutivos, estudiantes, ancianos y clientes con mascotas.

Desarrollo

Al principio, cuando se lanzó la plataforma en Hialeah, “la ciudad se dividió en dos grandes zonas, Este y Oeste. Había un carro que recorría un área y dos vehículos la otra. Todo eso cambió a petición de los residentes. Ahora los autos recorren toda la ciudad”.

Miró considera que uno de los objetivos de la plataforma es proteger el medioambiente. “Es una forma de ayudar a reducir la cantidad de vehículos que circulan por las calles con una sola persona. En Hialeah presta servicio el Tesla model X, que puede llevar a seis personas, además del chofer. Se escogió porque es uno de los más seguros que existen en el mercado”, afirmó.

Más publicidad

“Estamos transportando unos 3.000 viajeros al mes. Lo consideramos superpopular. Para publicitarlo, damos charlas en los edificios donde residen personas mayores. Les explicamos cómo usarlo. Les aconsejamos ir juntos con sus vecinos a comprar a la farmacia, al centro comercial, ir tres o cuatro en el mismo vehículo. Así no tienen que esperar tanto y le sacamos más provecho al carro”, indicó Miró.

Modelo de negocio

Freebee es considerado transporte público. “Se paga con el programa del medio centavo (de impuesto adicional a las ventas, que recolecta el Condado Miami-Dade), de la misma manera que un autobús. También recibe subvenciones que pueden pagar parte del servicio”, afirmó la ejecutiva.

Por otra parte, “contamos con un equipo de desarrollo económico que va, puerta por puerta, por cada negocio existente en la ciudad y les ofrecemos adicionarlos a los lugares reconocidos por la aplicación. Todos los negocios que aparecen en ésta se anuncian con nosotros y otorgan descuentos a los usuarios. Son anuncios gratis que hacemos para estimular el desarrollo económico local.

Hay otros anuncios que sí se venden -como los que están en la carrocería de los autos- que el 50% lo que generan se dirige a la Ciudad”, indicó Miró.

Ayudar a la comunidad

“Cuando comenzamos hace un año y medio, recurrimos a una subvención porque existían dudas si las personas [mayores] de Hialeah iban a usar la aplicación. Yo no lo veía claro. Sabía que muchas personas de la tercera edad usan Facebook y están familiarizadas con las nuevas plataformas. Había que otorgarles el beneficio de la duda”, rememoró la concejala Pérez sobre los inicios.

Antes de que existiera Freebee, “recibíamos muchas quejas de residentes mayores con problemas en la cadera que debían ir hasta las paradas, bajo el sol, a esperar un autobús. Yo quería buscar una alternativa. Un sistema que los trasladara de puerta a puerta”, afirmó Pérez, cuyo término en el Concejo de la Ciudad culmina en 2023.

“Los números reflejan un gran crecimiento. Sobre todo, en las áreas en las que hemos hecho la presentación del servicio. En marzo, unas 3.000 personas lo usaron. En abril, bajó a 2.700. Las cifras nos indican que 800 esperaron hasta media hora en su casa por la llegada del Tesla, el resto esperó menos tiempo”, comentó Pérez, desmenuzando la información que le ofrece la compañía.

“Este es un servicio para la comunidad. Queremos que se sientan cómodos, que las personas mayores no se queden encerrados en casa, que los negocios se beneficien. Los carros son conducidos por choferes responsables. Hemos hecho muchos cambios para mejorar el servicio, observando las opiniones de los residentes”.

Para lograr una mayor transparencia en la gestión y estimular la utilización de este transporte público y ecológico, se podría crear un sistema de premios con tokens digitales para los usuarios. Por ejemplo, al acumular cierta cantidad de viajes podrían recibir descuentos en los negocios locales publicitados en la plataforma. Los choferes también podrían ser estimulados por tokens en base a las carreras que hagan y las calificaciones de los usuarios. Es un transporte público gratis, pero que pagamos todos.

