Fuerte disputa por proyecto en zoológico de Miami

“No me van a callar, seguiré hablando como un ciudadano”, sostuvo el activista, que cuestionó la obra prevista porque, en su opinión, representaría un peligro para algunas especies nativas en vía de extinción.

-Se ha generado una controversia alrededor del proyecto de construcción de un parque acuático cercano a las instalaciones del zoológico de Miami. Usted ha hecho algunos comentarios. ¿Cuáles son sus planteamientos sobre esa iniciativa?

Primero quiero decir que estoy hablando como un ciudadano. No estoy hablando como vocero del zoológico porque es muy importante aclarar que no tengo ninguna autoridad para hablar de esto como empleado. He dedicado mi vida entera a la conservación de la naturaleza. Ese parque que quieren construir quedaría al lado de un bosque, que es un hábitat en peligro de extinción en el estado de Florida. Ahí viven varias especies que están en peligro y usan esa área para buscar su comida. Con la obra que se propone, van a destrozar ese terreno; es un área donde hay un tipo de murciélagos muy particular. Además, la luz es algo horrible para estos animales en la noche. Por eso, es un proyecto que no debe construirse ahí. En el 2006, cuando votaron por esto, estuve de acuerdo, pero desde ese tiempo hasta la fecha de hoy, nosotros los conservacionistas hemos aprendido tanto de los animales que viven allí, cómo están usando ese pedazo de terreno y la importancia de esa área para la salud del bosque. Es cierto, no están construyendo en el bosque, pero están construyendo al lado del bosque y esto va a hacer un gran daño a esos animales. Es como si una persona viviera en una casa y no puede salir a buscar comida. Entonces, se queda presa y se muere porque no puede sobrevivir. Eso mismo puede ocurrir con estos animales, que no tienen la oportunidad de mudarse a otra parte de Florida porque el hábitat donde ellos viven es este y ahora lo quieren afectar. También están diciendo que la economía puede mejorar con ese proyecto, que se ha reducido en casi el 50% en comparación a como se había previsto inicialmente. Están diciendo que van a tener unos 500.000 visitantes cada año. No sé de dónde sacan estos números, los están buscando en un sueño, porque eso no va a pasar. Los parques de agua en otros lugares del sur de Florida han fallado. Asimismo, están anunciando unos estacionamientos de vehículos por los que van a cobrar 9 dólares, cuando en este momento es gratis para quienes visitan el zoológico. Esto va a afectar a las familias que nos visitan y mucha gente va a dejar de venir. Nuestros comisionados del Condado tienen que ver qué van a hacer con esto porque deben saber que no es un buen proyecto.

- ¿Por qué es tan importante el terreno en donde se planea construir el parque acuático? ¿Qué tan relevantes son las especies que se afectarían?

Allí tenemos una clase de murciélago que está en peligro de extinción y es el más grande de los Estados Unidos. También hay varios tipos de mariposas, otros insectos y cientos de plantas que hay que proteger porque se encuentran en peligro de desaparecer.

- ¿El pago de 9 dólares por estacionar un vehículo, realmente podría alejar a los visitantes del zoológico?

Eso no afectaría al zoológico porque la mayoría de ese dinero iría al parque. Pero sí va a afectar a quienes tienen membresías que pagan por un año y hoy tienen derecho a venir sin pagar un dólar adicional. No es justo que uno compre una membresía y después tenga que pagar algo de dinero extra. Hay gente que viene al zoológico cada semana; somos parte de sus vidas. Además, los ciudadanos pagamos impuestos para tener parques donde las familias puedan disfrutar sin pagar mucho dinero.

- ¿Cuáles han sido las reacciones por su postura frente al proyecto? ¿Lo han criticado? ¿Se siente presionado?

Sí, hay gente que me está diciendo que estoy haciendo algo que no es muy inteligente para mí. Algunos están furiosos, pero yo he trabajado más de 40 años para tener el respeto de esta comunidad y siempre voy a defender la conservación y la naturaleza del sur de Florida. Nosotros tenemos tesoros que todo el dinero en el mundo no los puede comprar. Ese parque, si lo abren, yo podría asegurar que estará cerrado en cinco años. Recordemos lo que pasó con el Parrot Jungle, que fue un desastre y los ciudadanos de Miami pagamos millones de dólares por ese desastre. Se habló de números maravillosos que nunca llegaron. Lo vendieron, ahora están tratando de construirlo otra vez.

- ¿Quiénes lo están criticando? ¿Qué le están pidiendo como vocero del zoológico?

Hay gente que me dice que siga hablando porque tengo la experiencia para hacerlo, pero el Condado me está diciendo que yo tengo prohibido hablar. Nadie me lo ha dicho directamente, pero sí me lo han hecho saber a través de algunas personas. Yo no estoy hablando como vocero del zoológico, sino como un ciudadano que quiere proteger la naturaleza para mis hijos y mis nietos

- ¿Cree que su puesto está en peligro?

A lo mejor sí. Pero no me voy a callar. Voy a seguir opinando, aunque haya gente que me quiere hacer la vida miserable. Ese parque se puede construir en otra parte donde no exista ningún peligro para la naturaleza.

Proyecto de parque acuático

El parque acuático Miami Wilds sería construido en un terreno de 67 acres, y también consta de un hotel.

El proyecto fue aprobado en 2020, pero varios grupos conservacionistas presentaron una demanda en febrero para bloquear el acuerdo.

La obra está valorada en 47 millones de dólares y se presenta como una adición al zoológico, con siete toboganes acuáticos, un río lento y una piscina de olas, además de restaurantes y tiendas.

Grupos de ambientalistas se han opuesto al proyecto bajo el argumento de que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos declaró que el área alrededor de Zoo Miami es un "hábitat crítico" para especies en vía de extinción.

Abogados del Condado Miami-Dade han rechazado las objeciones tras considerar que el área donde se erigiría el parque ya ha sido desarrollada, con obras como el zoológico y edificaciones de la Universidad de Miami y el Museo del Ferrocarril Gold Coast.

Los comisionados condales tienen programado votar por este proyecto el 19 de septiembre.