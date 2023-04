Comisionado del distrito 11 apuesta por nuevos proyectos

Para González, es perentorio revivir el proyecto de expansión de la autopista 836 hacia el oeste del condado y anticipó el desarrollo de una iniciativa que podría involucrar las líneas férreas que existen en el Gran Miami, a fin de traer “trenes que no hacen ruido y que podrían servir para aliviar el tránsito”.

-Usted ha dicho que quiere impulsar un programa asociado con el Aeropuerto Ejecutivo de Miami. ¿En qué consiste este plan?

Creo que ese aeropuerto es un boom económico para todo ese distrito, pero no le hemos estado poniendo la atención que necesita. En mi juventud en Miami-Dade, asistía a una escuela que se llama George Baker, que es totalmente gratis para a los muchachos de esta comunidad, que lo que hace es dar educación técnica para trabajar en el mundo de la aeronáutica. Me gustaría traer una escuela George Baker a ese aeropuerto para que los jóvenes que están creciendo en mi distrito tengan la oportunidad de entrar a la carrera aeronáutica. Cuando hablamos de los mecánicos de aeronáutica, hay en este momento una demanda inmensa y son trabajos que pagan excelentes salarios. En vez de que los niños se estén metiendo a estudiar cosas que no les van a producir dinero, pueden estudiar estas carreras cuando están en el bachillerato, salir y ya tener trabajos listos.

- ¿Cómo avanza esa iniciativa?

Tengo el soporte de muchos de mis amigos que están en la Junta Escolar, incluyendo el superintendente [José Dotres], que es una persona maravillosa. Esto es algo que estamos empujando para el bien de nuestra juventud y para que ellos puedan salir adelante y obtener esos trabajos. Es más, ya cuando tengamos a estos jóvenes adquiriendo estos títulos técnicos, vamos a poder traer y empezar a hacer un boom en ese aeropuerto.

-Uno de los problemas más complejos en su distrito por muchos años ha sido el tema del transporte. ¿Cómo mira usted la necesidad de buscarle soluciones a la movilidad de la gente en esa parte del suroeste del condado?

Tenemos que empezar a pensar como están pensando las grandes metrópolis del mundo. Pongamos como ejemplo lo que están haciendo en España. Ellos tienen comunidades donde uno puede trabajar, vivir, gozar y a la misma vez caminar a todos los locales cercanos. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer comunidades donde la gente no tenga que salir. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando en Doral y Coral Gables. La gente puede caminar a sus trabajos y se puede quedar viviendo ahí. He hablado con jóvenes que simplemente no quieren manejar. Para poder aliviar eso, tenemos que hacer estas comunidades donde la gente puede trabajar, jugar y vivir al mismo tiempo. Tenemos que traer soluciones que de verdad sirvan a la gente. Muchos me dicen que no quieren montarse en un bus y pasar una, dos o tres horas en el tráfico. Por ejemplo, hay muchos rieles de tren en todo el condado que no se están usando. Ese es un tema que ya estamos explorando y podemos tratar de traer ese tipo de tecnología que se está usando en Europa, en Japón y en otros lugares. Son trenes que no hacen ruido y que podrían servir para aliviar el tránsito.

-En el llamado Smart Plan se propuso hace unos años la posibilidad de construir cinco líneas de tren en el condado, entre ellas una que partiera desde el Dadeland Mall hacia el oeste a través de la calle 88 o Kendall Drive. ¿Se ha pensado revivir esa posibilidad que en su momento no se concretó principalmente por razones económicas?

Hay gente en este momento trabajando no solo para ver estas opciones de tren, sino para las líneas que ya existen en todo el condado y poder usarlas. No puedo hablar mucho de eso en este momento, pero sí puedo decir que eso ya está en proyecto. De hecho, estamos teniendo esas conversaciones y creo que muy pronto vamos a ver algo real.

-En distritos como el suyo no se observan grandes empresas y por ende mucha gente tiene que moverse a otras localidades del condado para tener un empleo. En algún momento se ha hablado de crear estímulos para que compañías grandes se asienten en el área de Kendall. ¿Cómo analiza usted esta situación?

La respuesta es traer proyectos hacia nuestra comunidad. Tenemos muchos negocios y locales en este distrito, pero hay que traer proyectos donde la gente pueda vivir y trabajar. Mucha gente en el distrito 11, que vive en esta comunidad desde hace muchos años, me dice que necesita más locales donde puedan ir a disfrutar, como vemos en Doral. Precisamente, hay un proyecto cerca del aeropuerto y del Baptist Hospital que podría ser como un Downtown Doral o un City Plaza, donde la gente pueda vivir y trabajar, con locales donde podrán disfrutar y caminar con sus hijos.

-En algún momento se mencionó la posibilidad de convertir a Kendall en una ciudad. De hecho, algunos líderes sociales del área volvieron a hablar de esta iniciativa hace algunos meses. ¿Qué piensa usted sobre ese propósito?

No creo que se necesita convertir en una ciudad porque estamos hablando de implementar más taxes [impuestos] en este momento. Lo que la gente necesita es más oportunidades para salir adelante. Mis padres inmigraron a este país cuando yo tenía dos años, con 100 dólares en el bolsillo. Necesitamos ayudar a nuestra gente para que todo el mundo pueda salir adelante. Eso es lo que se necesita, no más impuestos, y facilitar que la gente pueda poner negocios.

-El proyecto de expansión de la autopista 836 hacia el oeste ha tenido fuertes detractores que no han permitido su ejecución, a pesar de que esa iniciativa, según algunos expertos, podría traer un gran alivio en el tráfico vehicular de esa zona del condado. ¿Qué piensa al respecto?

Es algo que se va a necesitar hacer lo más pronto posible. Entiendo que en este momento hay ciertas situaciones que están deteniendo ese proyecto, pero creo que muy pronto va a empezar a moverse. Por eso cuando pensamos en opciones como el tren estamos hablando de poder aliviar esos problemas de tráfico.

-En su distrito se han presentado grandes escándalos de corrupción en asociaciones de condominios. ¿Qué se está haciendo desde su oficina para tratar de solucionar estos problemas?

Lo primero que se tiene que hacer es implementar leyes que hagan que esta gente que se está metiendo en los boards [juntas] y está abusando de los que están viviendo en estos condominios, tengan consecuencias criminales. En Tallahassee están tratando de pasar dos leyes, una que se está moviendo en la Cámara de Representantes y otra en el Senado de la Florida. Yo incluso he estado en Tallahassee hablando con la delegación de Miami para que pasen esta ley, que criminaliza cuando se abusa de los poderes que tienen estos individuos. A nivel del Condado, presenté una moción de urgencia para que Tallahassee pase esa ley.

