Gala en Miami busca cerrar el vacío que deja la educación especial a los 22 años

Fundadores y representantes comunitarios de Supreme Twins Foundation durante la edición anterior.

Albita Rodríguez durante su presentación en la gala de 2025

MIAMI.- Alcanzar los 22 años puede abrir un periodo de incertidumbre para jóvenes con discapacidades y sus padres. La estructura escolar que durante años aportó enseñanza y preparación para el futuro termina, pero la necesidad de acompañamiento no desaparece con la edad.

En Florida, los estudiantes elegibles reciben educación especial entre los 3 y los 21 años. La planificación para el paso hacia una nueva etapa puede prolongarse hasta que cumplen 22, según el Departamento de Educación estatal.

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Ese proceso, amparado por la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), busca prepararlos para continuar sus estudios, incorporarse al mercado laboral y alcanzar el mayor nivel posible de autonomía.

El final de esa cobertura obliga a numerosos hogares a encontrar alternativas académicas, terapéuticas y ocupacionales. Algunos alumnos todavía no cuentan con la madurez cognitiva o las destrezas necesarias para desenvolverse solos, mientras sus cuidadores deben navegar una red de asistencia más dispersa.

Supreme Twins Foundation pretende llamar la atención sobre ese vacío mediante su segunda Gala Anual y Desfile de Moda, prevista para el sábado 12 de septiembre en Miami.

La entidad surgió de la historia personal de Ilieva y Miguel Valdés, padres de Nathaly y Nicolee, dos hermanas gemelas diagnosticadas con el síndrome de Prader-Willi.

Se trata de una condición genética poco común, provocada por alteraciones en una región del cromosoma 15 y capaz de afectar diferentes funciones del organismo, el desarrollo y el comportamiento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver.

No existe una cura, aunque las intervenciones médicas, nutricionales y terapéuticas pueden contribuir a controlar sus manifestaciones y mejorar la calidad de vida.

Fundadores y representantes comunitarios de Supreme Twins Foundation durante la edición anterior. CORTESÍA SUPREME TWINS FOUNDATION.

El diagnóstico de Nathaly y Nicolee llevó a los Valdés a conocer de primera mano las dificultades que surgen cuando una persona requiere atención especializada durante diferentes periodos de su crecimiento. Esa realidad los impulsó a crear una red para auxiliar a otros hogares con circunstancias similares.

La institución facilita terapias, formación y orientación familiar con el propósito de que sus beneficiarios desarrollen habilidades, ganen autonomía y encuentren oportunidades dentro de entornos inclusivos.

La cita benéfica reunirá, según los organizadores, a cerca de 400 representantes de los sectores empresarial, cívico y filantrópico del sur de Florida en el JW Marriott Marquis, localizado en 255 Biscayne Boulevard Way, en el centro de Miami.

El dinero obtenido será destinado a atención terapéutica, estudios, asistencia para cuidadores y preparación para el empleo. Parte de la suma también respaldará iniciativas vinculadas con Miami Dade College (MDC), entre ellas ACCESS Disability Services y EmpowerU Summer Camp.

ACCESS procura garantizar igualdad de oportunidades a estudiantes con condiciones documentadas durante su trayectoria universitaria. Entre las herramientas disponibles figuran ajustes académicos, tecnología de asistencia y otras adaptaciones que facilitan la participación en los cursos.

EmpowerU Summer Camp, por su parte, fue concebido como un espacio de aprendizaje para niños neurodivergentes. Los promotores consideran ambas propuestas ejemplos de cómo reducir las barreras enfrentadas por esta población y su entorno cercano.

Entre las participantes anunciadas se encuentra Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College.

La programación combinará la recaudación con presentaciones artísticas. La diseñadora dominico-libanesa Giannina Azar mostrará más de 30 creaciones durante una pasarela prevista para las 8:45 p.m.

La cantante y compositora cubana Albita Rodríguez y el percusionista y productor Tony Succar estarán a cargo del segmento musical, programado para las 9:45 p.m., después de la entrega de reconocimientos.

Las puertas abrirán a las 7:00 p.m., cuando comenzará una subasta silenciosa.

Más allá de la moda y la música, el encuentro busca colocar en la conversación pública una preocupación compartida por numerosas familias: qué ocurre cuando alguien deja atrás el sistema escolar, pero todavía necesita atención especializada y herramientas para continuar avanzando.

Para Ilieva y Miguel Valdés, esa interrogante dejó de ser abstracta desde el diagnóstico de sus hijas. Su historia familiar se convirtió en una iniciativa que ahora procura tender un puente hacia el futuro para otros jóvenes que enfrentan el mismo desafío.