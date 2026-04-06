Gasolina en Florida sigue subiendo y alcanza $4.19 por crisis en Irán

Precio de la gasolina en una estación de Miami.

MIAMI.– El precio de la gasolina en Florida volvió a subir este lunes 6 de abril de 2026 hasta alcanzar un promedio estatal de 4.19 dólares por galón, impulsado por el conflicto en el Medio Oriente y la volatilidad del petróleo, según datos de AAA – The Auto Club Group.

El incremento mantiene una tendencia alcista sostenida. Hoy lunes, los conductores de Florida pagan en promedio por un galón de combustible 20 centavos más que la semana pasada, 80 más que hace un mes y $1.01 por encima del precio del año anterior. Lo que refleja el impacto acumulado de las tensiones geopolíticas sobre el mercado energético.

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El crudo y la crisis

El alza responde principalmente al encarecimiento del crudo en el mercado internacional, condicionado por la crisis en Medio Oriente, particularmente por las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre el suministro en el estrecho de Ormuz.

Aunque el crudo de referencia en EEUU (WTI) retrocedió levemente este lunes por debajo de los 110 dólares por barril, tras haber alcanzado picos de 115.5 dólares, el mercado continúa bajo presión. La posibilidad de un alto el fuego temporal ha moderado los precios, pero el cierre del estrecho y las advertencias de la OPEP+ sobre daños a la infraestructura energética mantienen el riesgo de escasez, afirman los especialistas

Precio de la gasolina en Miami

En el área metropolitana de Miami, los precios también reflejan la presión del mercado.

Las gasolina Regular se vende a un promedio de 4.15 dólares por galón, la de Grado medio a 4.55, mientras que la Premium se dispensa a 4.79 dólares el galón.

Áreas más caras de Florida

Las regiones con los precios más elevados del estado son West Palm Beach-Boca Raton, ($4.39), Gainesville ($4.27) y Naples ($4.26). Estas zonas, principalmente en el este y suroeste del estado, concentran los valores más altos debido a factores de demanda y distribución.

Áreas más baratas de Florida

En contraste, los precios más bajos se encuentran en el noroeste en Pensacola ( $3.90), Panama City ($3.91), Crestview-Fort Walton Beach ($3.91).

El precio nacional

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina se ubicó este lunes en 4.11 dólares por galón, lo que representa 12 centavos más que la semana pasada y 79 centavos más que hace un mes.

Florida se mantiene por encima del promedio nacional, lo que confirma una presión adicional en el mercado estatal.

Consejos para ahorrar gasolina según AAA

Ante el aumento sostenido, AAA recomienda combinar diligencias para reducir viajes innecesarios y conducir de forma moderada, evitando aceleraciones bruscas. Reducir el peso del vehículo mejora el rendimiento, y comparar precios mediante aplicaciones móviles puede ayudar a encontrar opciones más económicas. Además, pagar en efectivo en algunas estaciones permite evitar recargos asociados al uso de tarjetas.

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