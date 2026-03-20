viernes 20  de  marzo 2026
GUERRA EN EL GOLFO

Aumenta el precio de la gasolina en Centroamérica por guerra en Oriente Medio

Aumenta el temor de los consumidores que esperan un impacto en el precio de los alimentos y en el transporte por el alza de la gasolina

Consumidores en Centroamérica se apresuran a abastecerse de combustibles antes de que aumente el precio. (EFE)

Consumidores en Centroamérica se apresuran a abastecerse de combustibles antes de que aumente el precio. (EFE)

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. Los embates de la guerra en el Oriente Medio comienzan a sentirse por este lado del mundo. En Centroamérica, una zona netamente importadora de combustible, ya se sienten los efectos que se reflejan en un incremento del precio de la gasolina, que en promedio se vende a más de $4 el galón (3,785 litros).

El alza en los costos del carburante, aumenta el temor de los consumidores por el impacto esperado en los sectores de alimentos y transporte.

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En Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana el galón de gasolina se vende a entre 4,09 y 4,90 dólares, mientras que en Nicaragua y Costa Rica supera los 5 dólares, aunque en ambos países rigen situaciones especiales.

Las autoridades han achacado el alza a la volatilidad de los mercados derivada del conflicto en Oriente Medio.

Consumidores se apresuran a llenar el tanque

En Panamá se ajustan los precios cada dos semanas y desde este viernes las gasolinas se venden a un máximo de 1,19 dólares el litro o 4,62 el galón la de 95 octanos, a 4,32 dólares el galón la de 91 octanos y el diésel a 4,76 dólares, con alzas de entre 0,74 y 1,18 dólares.

"Comprendemos que este incremento impacta directamente a las familias panameñas, al transporte y a la dinámica diaria de la economía", dijo la Secretaría de Energía en una declaración pública. "Comprendemos que este incremento impacta directamente a las familias panameñas, al transporte y a la dinámica diaria de la economía", dijo la Secretaría de Energía en una declaración pública.

Muchos conductores llenaron el tanque de su auto el jueves para evitar los nuevos precios, entre ellos un taxista panameño que comentó que circula sin aire acondicionado para consumir menos gasolina y que si sigue esta tendencia buscará otra ocupación, porque no se puede aumentar la tarifa sin la autorización del Gobierno.

Esta anticipación también se vive en El Salvador, donde los conductores se abastecen un día antes de que cambie el precio de la gasolina, que el pasado 17 de marzo aumentó entre 25 y 26 centavos el galón y se venden en máximos de entre 4,09 y 3,85 dólares el galón.

En Guatemala, el costo ha subido alrededor de 1,30 dólares en las últimas dos semanas para situarse entre 4,60 y 4,90 dólares el galón de gasolina regular.

En redes sociales abundan los comentarios de que la gasolina está rindiendo menos, y las autoridades guatemaltecas realizan operativos para evitar la especulación con los precios en las gasolineras.

Subsidios, precios congelados y compras anticipadas

En Honduras, donde las gasolinas han subido entre 11 y 15 centavos y se venden a entre 4,27 y 3,81 dólares el galón, el Gobierno asumirá el 50 % del alza de precios de la regular y el diésel, lo que costará al Estado unos 50 millones de lempiras (1,8 millones de dólares) a la semana.

República Dominicana también ha dispuesto un subsidio, de unos 19,8 millones de dólares, para evitar mayores alzas en los precios de los carburantes, que en el caso del kerosene subió 1,2 dólares y se ubica en 5,7 dólares por galón, mientras que las gasolinas premium y regular se venden a 4,9 dólares y 4,6 dólares, respectivamente.

En Costa Rica, las gasolinas se venden a entre 5,11 y 5,07 dólares el galón. El último ajuste de precios se hizo en febrero.

"Nosotros licitamos la compra de combustibles una vez al año y eso nos da una ventaja competitiva frente a la región, porque compramos en volumen y aseguramos precios de flete y seguros bastante competitivos. Sin embargo, lo que pasa en una zona altamente productiva de petróleo va a impactar en todo el mercado global", ha dicho la presidenta de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo, Karla Montero.

En Nicaragua, el precio se mantiene congelado desde abril de 2022 en 5,06 dólares el galón de la gasolina superior, en 4,94 dólares el de la gasolina regular, y en 4,47 dólares el diésel, según el Instituto Nicaragüense de Energía.

FUENTE: Con información de EFE

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