Giménez desmiente al FBI: "La Guardia Nacional no será desplegada en Miami"

MIAMI .- El congresista republicano Carlos Giménez aseguró este viernes que no habrá despliegue de la Guardia Nacional en Miami, aclarando declaraciones del director del FBI, Kash Patel , quien durante un testimonio en el Senado afirmó que las tropas serían enviadas para enfrentar la criminalidad.

“Acabo de hablar con la Oficina del Fiscal General y puedo confirmar que la Guardia Nacional no será desplegada en Miami. Miami no es Chicago ni San Francisco — y nunca lo será”, escribió Giménez en su cuenta de X.

Rectificación a nivel federal

El congresista cubanoamericano, cuyo distrito abarca parte de Miami-Dade y los Cayos de Florida, había expresado su preocupación por las palabras de Patel y defendió que la situación en el sur de Florida no amerita una intervención federal. Según Giménez, las agencias locales cuentan con la capacidad suficiente para garantizar la seguridad pública.

Estadísticas respaldan la posición

Los datos oficiales confirman la tendencia a la baja en los índices delictivos en la región. En el primer semestre de este año, el Departamento de Policía de Miami reportó una reducción del 20% en homicidios, 17% en robos y 19% en agresiones con agravantes.

En el condado Miami-Dade, las cifras del primer trimestre reflejaron una caída de casi 39% en los homicidios en comparación con el mismo período del año anterior, además de descensos significativos en robos y agresiones.

Contexto nacional

A principios de septiembre, el presidente Donald Trump anunció que ordenará la intervención de fuerzas de seguridad federales para combatir la violencia en Chicago y Baltimore, pese a la oposición de las autoridades locales. En ocasiones anteriores también dispuso el despliegue de la Guardia Nacional en Washington con el mismo objetivo.

Giménez subrayó que Miami no enfrenta los mismos desafíos de criminalidad que otras grandes ciudades del país y reiteró que no habrá presencia militar en las calles de la ciudad.

