jueves 18  de  septiembre 2025
COLOMBIA

Supremo de Colombia ratifica la libertad del expresidente Álvaro Uribe

La Sala de Casación Penal avaló el derecho del exmandatario a esperar en libertad mientras se define su recurso judicial

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - El Tribunal Supremo de Justicia de Colombia ratificó este jueves la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mientras se resuelve el recurso presentado contra la condena de 12 años de arresto domiciliario.

La Sala de Casación Penal indicó que “el buen comportamiento del procesado durante la actuación y su asistencia voluntaria a las citaciones contradicen la necesidad de la privación inmediata de su libertad”. Además, sostuvo que al haberse superado la etapa probatoria, “el riesgo de afectación de la verdad o manipulación de las pruebas se calificó de inexistente”.

La medida responde a la orden emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que había dispuesto la captura inmediata de Uribe para iniciar el cumplimiento de la sanción. El Supremo señaló que la apelación es un “mecanismo de defensa que le brinda la posibilidad al acusado de cuestionar todas las decisiones adoptadas en la sentencia, ya sean principales o accesorias, entre ellas, la orden de captura”.

"Derecho a la libertad"

En consecuencia, el tribunal decidió confirmar el “amparo del derecho a la libertad de Álvaro Uribe Vélez, tras verificarse que las razones expuestas por el Juzgado 44 para restringir su libertad de manera inmediata no colman un estándar de motivación constitucionalmente admisible”.

El proceso judicial contra el expresidente se originó en 2012, tras una denuncia de Uribe contra el entonces senador Iván Cepeda. Desde entonces, el caso ha atravesado distintas fases y sigue en curso en las instancias judiciales correspondientes.

FUENTE: Con información de Europa Press

