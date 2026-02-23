Acusan a residente de Miami Gardens por el asesinato de mujer encontrada sin vida en Fort Lauderdale

FORT LAUDERDALE . - Un hombre residente de Miami Gardens fue arrestado y acusado formalmente por el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado la semana pasada en Fort Lauderdale, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con el Departamento de la Policía de Fort Lauderdale (FLPD), el cuerpo fue descubierto la mañana del miércoles en la cuadra 200 y la avenida 15 al noroeste, cerca de un complejo de apartamentos. Los agentes que respondieron al llamado determinaron desde el inicio que la muerte presentaba circunstancias sospechosas y activaron una investigación de homicidio .

La víctima fue identificada como Daneshia Heller, de 30 años. La identificación fue confirmada por la policía tras los procedimientos forenses correspondientes y la notificación a sus familiares.

Como resultado de la investigación, los detectives señalaron a Altavious Powell, de 34 años y residente de Miami Gardens, como principal sospechoso. Según el informe policial, Powell fue localizado posteriormente por agentes y, durante el intento de detención, presuntamente trató de deshacerse de un arma de fuego antes de ser arrestado.

Las autoridades indicaron que un gran jurado emitió una orden de arresto por homicidio en primer grado con arma de fuego. Powell permanece detenido sin derecho a fianza en el condado Broward. Además, enfrenta cargos adicionales en un caso separado, incluyendo resistencia a un oficial sin violencia y posesión de arma de fuego por parte de un convicto, según la policía.

El FLPD informó que la investigación continúa activa mientras se determinan con mayor precisión las circunstancias que rodearon el crimen y la posible relación entre la víctima y el acusado.