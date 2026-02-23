lunes 23  de  febrero 2026
CRIMEN

Acusan a residente de Miami Gardens por el asesinato de mujer encontrada sin vida en Fort Lauderdale

El acusado, Altavious Powell, de 34, enfrenta un cargo de homicidio en primer grado con arma de fuego y permanece detenido sin derecho a fianza mientras continúa la investigación

Altavious Powell, de 34 años.

Altavious Powell, de 34 años.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO BROWARD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT LAUDERDALE. - Un hombre residente de Miami Gardens fue arrestado y acusado formalmente por el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado la semana pasada en Fort Lauderdale, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con el Departamento de la Policía de Fort Lauderdale (FLPD), el cuerpo fue descubierto la mañana del miércoles en la cuadra 200 y la avenida 15 al noroeste, cerca de un complejo de apartamentos. Los agentes que respondieron al llamado determinaron desde el inicio que la muerte presentaba circunstancias sospechosas y activaron una investigación de homicidio.

Lee además
Lugar del hecho acordonado mientras las autoridades realizan las pesquisas correspondientes.
BAJO INVESTIGACIÓN

Hallan a una mujer sin vida en barrio residencial de Fort Lauderdale, policía investiga posible homicidio
Imagen de referencia patrulla de la Policía de Fort Lauderdale.
INCIDENTE CRIMINAL

Robo en Fort Lauderdale termina con un oficial apuñalado y un sospechoso detenido

La víctima fue identificada como Daneshia Heller, de 30 años. La identificación fue confirmada por la policía tras los procedimientos forenses correspondientes y la notificación a sus familiares.

Como resultado de la investigación, los detectives señalaron a Altavious Powell, de 34 años y residente de Miami Gardens, como principal sospechoso. Según el informe policial, Powell fue localizado posteriormente por agentes y, durante el intento de detención, presuntamente trató de deshacerse de un arma de fuego antes de ser arrestado.

Las autoridades indicaron que un gran jurado emitió una orden de arresto por homicidio en primer grado con arma de fuego. Powell permanece detenido sin derecho a fianza en el condado Broward. Además, enfrenta cargos adicionales en un caso separado, incluyendo resistencia a un oficial sin violencia y posesión de arma de fuego por parte de un convicto, según la policía.

El FLPD informó que la investigación continúa activa mientras se determinan con mayor precisión las circunstancias que rodearon el crimen y la posible relación entre la víctima y el acusado.

Temas
Te puede interesar

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Eduardo Antonio, del protagonismo a la primera nominación en "La Casa de los Famosos"

Sarampión reaparece en Florida y expertos advierten sobre riesgos y baja cobertura vacunal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

Vistas caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026.
Advertencia

Nueva York se paraliza ante enorme tormenta invernal

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
DISTURBIOS

EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"

Te puede interesar

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
ACLARACIóN

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El portaaviones USS Abraham Lincoln.
MERCADOS

El petróleo baja a la espera de resultados del diálogo entre EEUU e Irán

Paciente recibiendo vacuna contra sarampión, paperas y rubéola, ofrecidas por el Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS).
SALUD COMUNITARIA

Sarampión reaparece en Florida y expertos advierten sobre riesgos y baja cobertura vacunal

El exjefe de inteligencia venezolano Hugo Pollo Carvajal.
TORMENTAS

Aplazan sentencia del militar chavista Hugo "El Pollo" Carvajal por cierre temporal de la Corte

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes