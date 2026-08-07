viernes 7  de  agosto 2026
MIAMI-DADE

Buscan a anciano de 82 años desaparecido

Duraton Leonce Demosthene fue visto por última vez el martes cuando salía de una vivienda y podría necesitar asistencia

Duraton Leonce Demosthene, de 63 años.

Duraton Leonce Demosthene, de 63 años.

OFICINA DEL SHERIFF MIAMI-DADE
Aviso divulgado por las autoridades con las características fichas del anciano para dar con su paradero.

Aviso divulgado por las autoridades con las características fichas del anciano para dar con su paradero.

OFICINA DEL SHERIFF MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Duraton Leonce Demosthene, cuyo paradero se desconoce desde la mañana del martes 4 de agosto.

El hombre salió alrededor de las 9:00 a.m. de una residencia situada en la cuadra 200 de la calle 100 del noroeste del condado. Desde entonces, no ha regresado ni establecido contacto con sus familiares.

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MDSO lo considera un adulto vulnerable y advirtió que podría necesitar asistencia, aunque no reveló si padece alguna condición médica.

Aviso divulgado por las autoridades con las características fichas del anciano para dar con su paradero.

Aviso divulgado por las autoridades con las características fichas del anciano para dar con su paradero.

Demosthene mide aproximadamente 6 pies y 3 pulgadas, pesa cerca de 160 libras, tiene ojos marrones y cabello negro.

Cuando fue visto por última vez vestía una camisa de rayas multicolores, pantalón oscuro y una gorra verde con la palabra “Continental”.

Quienes conozcan su ubicación o posean información relacionada con el caso pueden llamar a la Oficina de Víctimas Especiales al 305-715-3300. También está disponible la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade, 305-471-TIPS (8477).

Hasta el cierre de esta nota, no se había informado que Demosthene fuera encontrado.

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