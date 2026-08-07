Buscan a anciano de 82 años desaparecido

Aviso divulgado por las autoridades con las características fichas del anciano para dar con su paradero.

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Duraton Leonce Demosthene , cuyo paradero se desconoce desde la mañana del martes 4 de agosto.

El hombre salió alrededor de las 9:00 a.m. de una residencia situada en la cuadra 200 de la calle 100 del noroeste del condado. Desde entonces, no ha regresado ni establecido contacto con sus familiares.

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MDSO lo considera un adulto vulnerable y advirtió que podría necesitar asistencia, aunque no reveló si padece alguna condición médica.

Aviso divulgado por las autoridades con las características fichas del anciano para dar con su paradero. OFICINA DEL SHERIFF MIAMI-DADE

Demosthene mide aproximadamente 6 pies y 3 pulgadas, pesa cerca de 160 libras, tiene ojos marrones y cabello negro.

Cuando fue visto por última vez vestía una camisa de rayas multicolores, pantalón oscuro y una gorra verde con la palabra “Continental”.

Quienes conozcan su ubicación o posean información relacionada con el caso pueden llamar a la Oficina de Víctimas Especiales al 305-715-3300. También está disponible la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade, 305-471-TIPS (8477).

Hasta el cierre de esta nota, no se había informado que Demosthene fuera encontrado.