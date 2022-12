Hialeah se proyecta para el próximo cuarto de siglo

MIAMI. - El año 2022 en Hialeah tuvo sabor a cambio, la nueva administración del alcalde Esteban Bovo intentó plasmar sus huellas, no solo en las formas, sino en toda la estructura de la segunda mayor municipalidad del sur de Florida.

El alcalde confesó a DIARIO LAS AMÉRICAS que una de sus primeras medidas fue crear un equipo para examinar la rutina de los jefes de los distintos departamentos “quienes durante 10 años han estado bajo una administración, en la que se crearon hábitos y se trabajaba de una manera determinada”. Eso le permitió a Bovo ir imponiendo su propia manera de hacer y expandir su visión sobre toda estructura de la Ciudad.

Bovo afirmó que uno de los grandes cambios del año ocurrió en abril cuando George Fuente, el nuevo jefe de policía, juró el cargo. Fuente recibió el mando de los uniformados con dos misiones principales: estabilizar la plantilla de oficiales y acercar la policía a los residentes. “Quiero los agentes sean conocidos en cada sector, que interactúen con los residentes, que estén en los parques, que visiten los comedores y los centros comerciales”, afirmó Fuente, al explicar la visión del alcalde, quien en su primer presupuesto municipal destinó 78 millones de dólares a la policía, a fin de consolidar el trabajo de los 355 oficiales y los más de 500 civiles que cuidan por la seguridad de la Hialeah.

Sociedad

Pero una ciudad se parece a su gente. A finales de marzo, Hialeah sumó una nueva sede al festival Miami Music Week. Se trata de Factory Town Hialeah, un novedoso centro cultural de música en vivo, donde actuaron famosos Djs de todo el mundo ante un público que disfrutó en el corazón de la Ciudad que Progresa, como si se tratara de uno de los grandes espectáculos que ocurren en la vecina Miami. Hialeah quiere que sus jóvenes tengan sus propios espacios dentro de los límites de la propia ciudad.

Hialeah, en el 2022, quiso estar al lado de los más vulnerables. En abril, la ciudad participó con distintas iniciativas en el mes nacional de la concienciación sobre autismo. En agosto, el alcalde se reunió con su consejo religioso para abordar la situación de los desamparados y el efecto del aumento del número de inmigrantes en la ciudad. “El propósito del encuentro era informarme, conocer de primera mano lo que están viendo los pastores en la actual situación, antes de que se convierta en algo crítico”, indicó Bovo, quien manifestó su asombro por el incremento de personas desamparadas en la ciudad. Calificó el evento de importante ya que “permite canalizar las ayudas estatales y condales a donde más se necesiten”. Según los registros, en Hialeah hay entre 120 y 150 individuos en condiciones de desamparo.

Una de las novedades de esta administración fue el anuncio en junio del servicio de autobuses gratis que se une a los servicios de Freebee, de autos Teslas, también gratuito. El propósito de esta iniciativa es que se triplique el número de usuarios que usa el transporte local, es decir, aumentar de los actuales 700 a 2.100 pasajeros diarios.

En julio, en el marco de la conmemoración por el 10 aniversario de la muerte del opositor Oswaldo Payá y Harold Cepero, el alcalde anunció la creación de un memorial para rendirle tributo al luchador por la libertad de Cuba.

Servicios

La historia está marcada por hitos que indican el cambio de una era. Uno de los momentos significativos de 2022 ocurrió el 16 de agosto y fue la inauguración del puente de la calle 170 del noroeste, cerrado por casi 40 años por discrepancias entre las ciudades de Miami Lakes y Hialeah.

También podríamos decir que 2022 fue el año en el que no se solucionó el problema de las elevadas tarifas del agua en la ciudad, una de las promesas electorales de Bovo. Los residentes de Hialeah pagan uno de los bills de agua y alcantarillado más caros del sur de Florida. Algunos concejales y el propio alcalde se han acercado con preocupación al tema, pero aún no han hallado ninguna salida satisfactoria. El concejal Bryan Calvo, tras hacer un estudio, propuso entregar el Departamento de Agua al Condado a fin de bajar las facturas. Una idea que aún no ha cuajado.

La solución inmediata ha sido crear un programa piloto que, a partir de enero de 2023, ayudará a los residentes que no puedan hacer frente a la subida de la factura del agua y la basura. El programa está dotado de unos 200.000 dólares.

Presupuesto

El plato fuerte de octubre fue la aprobación del presupuesto de la ciudad, de 389 millones de dólares, para el año fiscal 2022-23. El alcalde lo consideró muy balanceado. “Por primera vez en mucho tiempo, un presupuesto se piensa para crear una base sobre la cual construir las mejoras de todos los servicios de nuestra ciudad”, indicó el edil, al explicar por qué no optó por bajar la tasa de amillaramiento, como hicieron otras ciudades y sugería el concejal Calvo, para aliviar la presión inflacionaria que sufren muchos resientes.

En noviembre, Hialeah completó su Concejo. Vivian Casals Muñoz ganó el escaño vacío tras la renuncia de Oscar de la Rosa, hijo del alcalde. De esta forma Casals Muñoz regresó al órgano legislativo municipal donde ya estuvo por cerca de 13 años.

Cerrando el año, la ciudad logró abrir sus parques con nuevos programas para niños, jóvenes y residentes adultos.

El alcalde agradeció el trabajo realizado por el Departamento de Parques y Recreación bajo el liderazgo de Willy Sánchez que “hizo posible relanzar los distintos programas”.

Retos

El alcalde explicó que muchos de los progresos alcanzados durante el año se deben al nombramiento de personas clave en distintos puestos, como es el caso de Fuente y Sánchez, pero también otras personas dentro de la administración “que nos permitieron preparar un buen presupuesto y el protocolo financiero para que exista mucha más transparencia con el dinero del pueblo”.

No quiso dejar de mencionar los retos que quedan pendientes para el próximo año, sobre todo el análisis del Departamento del Agua. Además, señaló: “El año que viene, tenemos un gran reto: desarrollar la visión de nuestra ciudad a largo plazo. Queremos imaginar cómo lucirá Hialeah en 25 años con respecto al transporte, viviendas y desarrollo. Es sumamente importante pensar en el futuro de nuestra ciudad”.

