 Hialeah comienza construcción de centro para cirugía cardiovascular

“El trabajo proyectado por doctor [Francisco] Diéguez va a evitar a muchos pacientes tener que ir a un hospital . Ellos, no solo van a salvar vida, sino ayudarán a mejorar la calidad de vida de muchas personas”, dijo el alcalde en la ceremonia el martes 17 de enero en Vascardio Heart & Vascular Institute, en 145 E y 49 Street, Hialeah.

“Hoy estamos celebrando no solo un edificio, además celebramos a las personas que trabajan aquí, el equipo de especialistas dedicado a los residentes de Hialeah”, apuntó.

“Si la ciudad no abre los brazos y no coopera con estos proyectos, el doctor Diéguez pudo escoger Miami Lakes o, otra ciudad del condado. Quiero que la relación entre la Ciudad, empresarios e inversores sea algo productivo. Tenemos que ser sus aliados y no ser el obstáculo que los frustre, ni la causa para que se vayan a otro sitio”, indicó el edil.

Por su parte, el doctor Diéguez, fundador de Vascardio Heart & Vascular Institute, sostuvo que el centro, programado para abrir sus puertas a principios del 2024, será como un “minihospital” especializado en la atención a pacientes cardiovasculares.

“Estoy muy orgulloso de poder crear este centro. Fue una visión que tuve hace varios años”, explicó Diéguez, que tiene 17 años de experiencia como cardiólogo y sus raíces profesionales fueron creadas en Hialeah.

“Aquí se pondrán mallas en el corazón, marcapasos, stent y otros tipos de procedimientos quirúrgico, desde el punto de vista cardiovascular. Es el primer centro independiente en el sur de Florida especializado en servicios cardiovasculares ambulatorios, capaz de atender a los pacientes, sin necesidad de ingresarlo en un hospital”, recalcó Diéguez.

Una vez terminado el edificio, será la segunda fase del centro Vascardio Heart & Vascular Institute. En la primera, se practican pruebas de esfuerzo, se implantan muelles y hacen angioplastias percutáneas para mejorar el flujo sanguíneo en las arterias obstruidas por colesterol.

La segunda fase, es un centro quirúrgico donde se llevarán a cabo procedimientos mínimamente invasivos. Por ello, requiere de ciertos requisitos. Tendrá dos salas quirúrgicas que operaran de forma simultánea y permitirá practicar entre 20 y 25 procedimientos al día. Tendrá 8 camas de recuperación que ayudarán a mantener el flujo del tratamiento y el manejo eficiente de los pacientes.

Según el doctor, el riesgo de complicación de los procedimientos que allí se realizarán es 1 en 100.000. “Los pacientes vendrán, se someterán a una intervención de 15 minutos, y a las dos o tres horas, se irán para la casa”.

La obra civil del moderno centro, “que atenderá a 2.000 pacientes al mes” tendrá un costo de 5 millones de dólares, dijo Oscar Morejón, presidente de John Bell Construction, empresa encargada de construir el edificio.

En Hialeah la incidencia de infarto y enfermedades coronarias es mayor que en otras zonas del norte del estado. Es una de las razones que tuvo en cuenta Diéguez a la hora de proyectar el nuevo centro. “Además, Vascardio lleva varios años en el área y queríamos aprovechar el reconocimiento que tenemos”.

Entre otros, asistieron al evento, Mandy Llanes, presidente de la Junta de la Cámara de Comercio de Hialeah, los concejales locales Carl Zogby, Jesús Tundidor y Vivian Casals Muñoz, así como el empresario Dariel Fernández, fundador de Ponemus Inc.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce