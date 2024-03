Hialeah indaga impacto de ola migratoria en servicios municipales

Inmigrantes esperan ante de oficina Children and Families para solicitar ayudas sociales en 2022.

Más de 400.000 cubanos

“Más de 400.000 cubanos han llegado en los últimos años. Carecemos de datos oficiales para conocer cuántos se encuentran en Hialeah. Solo podemos inferir que el 75% de los que llegaron terminan en el Sur de Florida y la mitad de ellos, por los nexos familiares, terminan en Hialeah”, indicó el alcalde Esteban Bovo antes de abrir el debate del taller sobre el impacto de la inmigración en Hialeah.

Datos policiales

Los jefes de los departamentos de Bomberos y de la Policía dejaron claro antes de exponer sus declaraciones que ellos están para servir a cualquier persona de la ciudad, sea documentada o no.

“Sí podemos ver que existe un aumento de la población por el número de accidentes que tenemos”, dijo George Fuente, jefe del Departamento de Policía Municipal.

Según Fuente, el número de accidentes registrados en la ciudad aumentó un 5%, así como el volumen de llamadas al 911 que subió un 4%, y un 11% los arrestos a personas desamparadas.

Sin embargo, existen datos que muestran una disminución; en ese período de tiempo disminuyó un 18% el número de accidentes de motos, un 13% los robos en comercios y un 45% los arrestos por robos en los comercios.

“Sabemos que hay un aumento. Cuando uno maneja por las calles, se ve el aumento de las personas en el tránsito, en las tiendas, los estacionamientos están llenos”.

A pesar de eso, la policía es capaz de garantizar la seguridad en la ciudad. “Entre las ciudades con grandes poblaciones, Hialeah es una de las más seguras”, afirmó.

Sobre la importancia del evento, indicó, “Si podemos establecer que hay un aumento de personas en nuestra ciudad, podemos buscar ayudas del gobierno federal y estatal para beneficiar a nuestros residentes”.

Datos del Departamento de Construcción

Por su parte, Caleb Rodríguez del Departamento de Construcción y Códigos, explicó los retos que enfrenta su departamento. Se registra un incremento de las construcciones ilegales, más inmigrantes están viviendo en RV, se han incrementado las violaciones de seguridad. “En 2023, se registraron 990 violaciones, equivalentes a un aumento del 29%”. El especialista indicó que aumentaron otras violaciones como la cría de animales un 9.9%, las reparaciones de autos y talleres de chapistería en residencias un 6.6%.

“Atender las distintas irregularidades incrementó el tiempo de trabajo del Departamento en un 28.9%”.

“Es crucial conocer los datos del tráfico, las llamadas al 911, las personas que están usando los autobuses, para estar preparados. Existen muchas personas que vienen a vivir y trabajar en nuestra ciudad. Ellos usan nuestras calles, los servicios de nuestros departamentos y tenemos que estar listos para ayudarles”, dijo la concejal Mónica Pérez, presente en el taller.

Datos contradictorios

Pero las estadísticas mostradas por los distintos departamentos en el taller no siempre concuerdan con la hipótesis de un incremento de la población, porque al tiempo que incrementó el uso del transporte público, se registró una disminución en el consumo del agua en la ciudad.

El alcalde ha dicho en otros momentos que algunas empresas tecnológicas pueden ayudar a establecer la cantidad de personas que viven en la localidad, de una forma precisa.

El censo

Sin embargo, Bovo no cree que hacer un censo sea un método conveniente o efectivo para establecer la cantidad de nuevos residentes en la ciudad.

“A muchas personas no les gusta compartir sus datos con el gobierno. Yo he estado involucrado en otros censos. Conozco a nuestro pueblo. No quieren participar en el censo”.

“Hay quienes piensan que, si preguntamos solo el número de personas que viven en una casa, sin preguntar otros datos como ingresos o educación, la gente puede participar. Pero nosotros tenemos que entender qué datos la oficina del censo acepta como oficiales” explicó el edil.

Por otra parte, Bovo teme al costo de hacer un censo con los requerimientos oficiales. “Si llevar a cabo un censo oficial le cuesta a la ciudad unos cinco millones de dólares, no lo podemos hacer porque no tenemos ese dinero”.

También en Hialeah hay problemas

A pesar de eso, el alcalde quiere establecer el número de residentes para organizar los servicios y solicitar más recursos a los gobiernos federales y estatales, si se demuestra el incremento que todos dicen sentir.

Una preocupación del alcalde es que “mientras Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco son la metrópolis que reciben toda la publicidad sobre el impacto de la inmigración, hay ciudades como Hialeah que están lidiando con el problema”.

Los síntomas están a la vista, la proliferación del uso de vehículos recreativos como vivienda, el incremento del tráfico, el precio de los alquileres fuera de control, el incremento de personas sintecho, muchas de ellas empleadas, incapaces de satisfacer el requerimiento de pago del primer mes, el depósito y el último mes en los alquileres, enumeró Bovo en la última reunión del Concejo al abordar el tema.

El próximo taller será el 11 de marzo y participarán representantes de los servicios de inmigración, representantes del condado e iglesias locales.

Se llevarán a cabo cuatro o cinco talleres, todos los lunes al mediodía. La idea es recopilar la data que permita generar un informe para abogar por financiación y servicios adicionales que lleguen a Hialeah para mitigar el aumento de los residentes ocasionado por la ola migratoria.

“Mientras más datos tengamos, mejor. Los números recogidos en los talleres ayudarán a armar a nuestros representantes en Washington con la información necesaria para mostrar lo que estamos afrontando y explicar que estamos necesitados de más dinero y más ayuda”.

Todos no son cubanos

Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU en septiembre de 2023, la patrulla fronteriza registró 269,000 encuentros con inmigrantes a lo largo de la frontera suroeste. Una tendencia que se mantuvo. En diciembre pasado, unos 250,000 migrantes pasaron la misma frontera. El 46% procedía de Honduras, Salvador, México y Guatemala. Unos 47.000 migrantes eran venezolanos.

