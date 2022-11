Hialeah: Joven víctima de ataque condena violencia política

Domingo en campaña

El domingo 23 de octubre, Monzón, que es trabajador del partido republicano, se encontraba repartiendo publicidad de campaña en Hialeah. Exactamente a la altura de la 60 Calle del Este y la Primera Avenida.

“Eran alrededor de la seis de la tarde. Estaba cansado, tenía prisa, quería acabar, ya que llevaba todo el día de campaña. Pero trataba de cumplir con el itinerario planificado”, explicó Monzón que iba vestido con una camiseta blanca en la que en la parte del pecho se podía leer Marco Rubio, en alusión al senador republicano que aspira a retener su escaño en la Cámara alta de la nación.

El encuentro

“Caminaba en dirección este y veo un Mercedes-Benz blanco, parqueado en la misma acera, bloqueando el paso. A ambos lados dos individuos, un perro [pastor alemán] y una mujer sentada dentro del vehículo. No les presté mucha atención ya que nunca me imaginé que iba a tener problemas con esas personas.”

Según Monzón, uno de ellos -Jonathan Casanova- le dijo: Usted no puede pasar por aquí. No nos ves aquí parado. Acaso no ves a mi perro”. A lo que él respondió que pretendía rodearles. Pero para evitar problemas cruzó la acera para evitarlos. Monzón venía solo y ellos eran dos y tenían un perro pastor alemán.

Sin embargo, este trabajador de la campaña electoral republicana cuenta que él trabaja con una aplicación telefónica llamada Campaing Sidekick, que le indica las casas que debe visitar y que debe cumplir el itinerario marcado para la jornada. “La aplicación me dice las casas de los votantes registrados”, aclaró.

La discusión

Es por ello que después dejar detrás el lugar del incidente, volvió a cruzar porque la aplicación le indicaba que debía visitar unas casas en la otra acera.

“Ellos me gritan, amenazante: Do you have a problem? que si quería problemas. Le dije que estaba haciendo mi trabajo para el partido republicano. Sin embargo, ellos insistieron en que tenía que largarme del barrio, ya. Porque este era su vecindario y no querían republicanos repartiendo volantes ahí”.

Monzón les dijo que entonces que “sí había un problema porque, soy un trabajador del partido republicano de Florida y estoy en una propiedad pública y puedo hacer mi trabajo aquí. Como estadounidense, me asiste el derecho para hacerlo y puedo hacer lo que me dé la gana en una propiedad pública”.

“No estoy aquí para hablar con ustedes y no les estoy molestando”.

“Pues tienes que irte o te vamos a caer a golpes y te vamos a hacer daño”, asegura les dijeron "y empezaron a gritar improperios e insultos contra mi persona y el partido republicano”.

Estaba muy enojado y comenzamos a discutir. Me sentía realmente amenazado. En eso salió el padre de uno de ellos -Javier López- y me dijo que me largara del vecindario porque mi vida estaba en peligro. “Es mejor que te vayas porque aquí no hay ningún republicano”, apunta le dijeron.

La agresión

"Te salvas de que no te caiga a balazos en este momento”, asiente, le dijo López. Y comenzó a gritar no te acerques a mi padre. “Es más -describe Monzón le dijeron- suelta el teléfono y los flyers y vamos a fajarnos ahora mismo”, y, según recuerda, "se abalanzó sobre mí y dando puñetazos".

Monzón contó que cayó al suelo ya herido y que aunque logró esquivar algunos de los golpes de López , intervino Casanova y “comenzó a patearme la cabeza, la parte derecha de la cara, me fracturó la mandíbula, el hueso de arriba de los ojos, y el mentó”. Mientras, asegura, por el otro lado, López continuaba golpeándole por las costillas. “Estoy lastimado, pero, menos mal que no tengo ninguna fractura en las costillas”.

En medio de esa pateadura, a Casanova se le ocurre coger dos perros [pastores alemán] y soltarlos para que me atacaran, continúa Monzón en su relato. Los perros me intimidaron, pero no llegaron a morderme, dijo mientras describía el tormento que estaba sufriendo, “creo que se disponían a matarme, pero los vecinos intervinieron y los separaron”.

“Los vecinos me preguntaron qué hacía ahí”, y en eso llegó la policía, tal vez alertada por algún residente. “En el lugar, hago el reporte inicial y me trasladaron al hospital a curarme las lesiones”.

Los atacantes

Según la Policía, López que tiene un gran historial delictivo, en el momento que cometió la agresión, se encontraba en libertad bajo fianza. Por lo que aún se encuentra detenido. Por otra parte, Casanova, está en libertad bajo fianza, a la espera del juicio.

Monzón candidato

En las pasadas elecciones de Hialeah, Monzón se postuló en la contienda por el escaño VII del Concejo de la ciudad. “En una contienda donde participaron seis candidatos, no logré ganar, quedé último con el 3% del voto”, recordó.

“Me postulé con la intención de servir a mi comunidad y por esa misma razón empecé a trabajar para el Partido Republicano”.

“En la presente campaña he informado tanto a demócratas como a republicanos sobre su derecho al voto en democracia. He tratado de motivar a los residentes de Hialeah y del condado a expresarse libremente. Por eso considero una tragedia lo que me ha sucedido”.

¿Miembro de Proud Boys?

Monzón niega tener nada que ver con los Proud Boys. Una organización catalogada de ultranacionalista y de extrema derecha. “En realidad rechazo las acciones de los Proud Boys. No estoy de acuerdo con ellas. Estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Lamentablemente los Proud Boys han cometido actos que se pueden catalogar como violentos. Yo denuncio esa actitud, insistió.

Explicó que el pasado viernes [28 de octubre] fue dado de alta y “el sábado me dije: No me van a intimidar, voy a votar porque es mi deber”. Al salir a votar, un evento de Proud Boys tuvo lugar ese mismo día en Hialeah. Yo no participé, yo fui en carro a votar. Apenas podía caminar y regresé a mi casa. No tenía ni idea de que los Proud Boys estarían manifestándose”.

Monzón habla de Monzón

Monzón afirma que tiene 27 años, es hijo de padres cubanos. Dice que se encuentra estudiando Administración de Empresas en Miami-Dade College, que es vicepresidente del Club Republicano de Miami Springs y Hialeah. “Eso es lo hago, le dedico mi vida a la política, esa es mi pasión”.

¿Supremacista violento?

“Jamás en mi vida he tenido un problema con la justicia. Me acusan de ser un radical derechista y que pertenecía a determinadas organizaciones supremacía”, sostuvo Monzón y explica de dónde salen los rumores.

“Hace cinco años, pertenecí a una organización llamada La Liga del Sur. Abandoné sus filas. No soy miembro de esa organización, no solamente eso, además denuncio la ideología que ellos promueven”.

“Ellos supuestamente se dedica a promover los derechos de los estados, pero después comenzaron a promover la supremacía blanca”.

Monzón justificó su afiliación a la Liga del Sur en su momento porque “pretendía enfrentar la penetración del comunismo a los EEUU”.

“Esa era mi motivación. Lamentablemente, me metí en una organización totalmente negativa, que no tenía un mensaje bueno, no tenía nada que fuera verdaderamente beneficioso para los EEUU y para mí mismo”, reconoció.

Violencia en política

Este joven insiste en condenar el acto de violencia del que fue víctima, de igual forma condena el ataque sufrido por el esposo de la congresista demócrata Nancy Pelosi. “Condeno la violencia política y quiero usar esta oportunidad surgida, tras el ataque contra mi persona, para denunciar la violencia para que nadie tenga que pasar por una experiencia similar. Este es un país libre, donde cualquiera puede expresarse. Acciones como las sucedidas contra mí no pueden permitirse en una sociedad libre y deben condenarse”.

Monzón subrayó que son incorrectas muchas de las cosas dichas sobre él . “Yo soy la víctima de un ataque”.

Para finalizar nuestra conversación telefónica le pregunté: ¿Sabes que soy negro?

“No lo sabía, pero José Martí -el más grande pensador cubano de todos los tiempos- dijo: “Todos somos humanos y hermanos aquí en este mundo”.

Por mi parte, amplío la idea, el Apóstol de la independencia de Cuba dijo: “Dígase hombre y se habrán dicho todos sus derechos”.

