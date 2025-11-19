Hialeah rechaza en segunda lectura alivio de $200 a propietarios de vivienda con Homestead

MIAMI.– La propuesta para conceder un alivio de 200 dólares a los propietarios de vivienda con Homestead en Hialeah no logró los votos requeridos durante la reunión ordinaria del martes 18 de noviembre del Concejo , provocando que la ordenanza muriera en segunda lectura.

El plan, aprobado inicialmente el 14 de octubre, contemplaba un desembolso de 6.4 millones de dólares. Para ello se iba a diferir el financiamiento de proyectos de infraestructura, recortar partidas del fondo general y se utilizaría 1.8 millones dólares de las reservas, actualmente estimadas en 62.1 millones, según explicó previamente la COO municipal Ismare Monreal.

La iniciativa, sin embargo, no superó el umbral legal para su aprobación ni consiguió ser pospuesta para enero, cuando se instalará el nuevo gobierno.

“No podemos debilitar el fondo general en este momento”

El concejal Carl Zogby, férreo opositor desde el inicio, reiteró que la ciudad no está en condiciones de comprometer más recursos del fondo general.

“Estamos subsidiando 13 millones en aumentos del agua provenientes del condado. Este alivio representaría otros 6 millones y no significaría un gran alivio para nadie. Y solo beneficiaría a los propietarios de viviendas”, advirtió.

Zogby alertó, además, sobre las propuestas legislativas estatales que buscan reducir drásticamente los impuestos a la propiedad a partir de 2026, lo que afectaría directamente los ingresos municipales.

“Vamos a recolectar mucho menos ad valorem en el próximo año fiscal. Somos una ciudad con reservas limitadas. Sería irresponsable entrar a 2026 sin ahorros suficientes”, dijo.

“Prometí luchar por este alivio porque la gente está sufriendo”

La concejal Melinda de la Vega, quien ha impulsado la medida durante cinco reuniones consecutivas, defendió su voto favorable. “La necesidad de alivio es real. Pregunté muchas veces si esto afectaría los servicios esenciales, y siempre se me dijo que no. Hay residentes que necesitan esto ahora”, expresó antes de presentar sin éxito una moción para aprobar la ordenanza.

Fracasa intento de posponer la votación

Ante la falta de consenso, la concejal Monica Pérez propuso posponer la discusión hasta enero de 2026, cuando ya esté juramentado el nuevo gobierno.

“El objetivo es ayudar a los residentes. Si no hay votos hoy, lo responsable es retomarlo con un Concejo completo”, afirmó.

La moción fracasó con los votos en contra de los concejales Zogby y Luis Rodríguez, dejando sin efecto la posibilidad de reactivar la propuesta antes del cambio de administración.

Preocupación por falta de personal y servicios

El residente José Azze se pronunció firmemente en contra del alivio, enumerando problemas operativos.

“No es buena idea. No tenemos suficientes empleados. Los parques, el código, la policía… todos necesitan más horas y más personal”, dijo.

Azze describió cómo la falta de inspectores y de personal en Parques, Código y Saneamiento retrasa la atención de quejas, el manejo de vehículos comerciales ilegales y la respuesta a vertederos clandestinos.

“Cada queja consume horas de trabajo. Necesitamos más dinero, no menos”, concluyó.

“Las decisiones irresponsables del pasado nos costaron millones”

El bombero sindicalista , Eric Johnson, representante de Hialeah Firefighters Local 1102, también pidió rechazar la medida.

“Es bueno devolver dinero, pero el ‘timing’ debe ser perfecto. Las decisiones de hoy tendrían efectos permanentes en los servicios”, advirtió.

Johnson recordó que en el pasado la ciudad enfrentó furloughs, recortes salariales y la salida simultánea de 120 empleados, lo que generó un aumento cercano a 60 millones de dólares en pasivos no financiados para el sistema de pensiones.

“Hialeah hace más con menos. Pero no podemos seguir así. Estamos pagando un 30% menos que ciudades vecinas y no podemos retener personal. No cometamos los mismos errores”, afirmó.

“Los residentes necesitan alivio”

Por su parte, la alcaldesa interina Jacqueline García-Roves insistió en que la medida no afectaba servicios esenciales.

“La ciudad puede navegar esto. No afecta servicios. Y aunque 200 dólares pueda parecer poco, para muchos residentes significa mucho”, dijo.

García-Roves apoyó posponer la votación, pero reconoció que la propuesta no tenía respaldo suficiente.

Posición del alcalde electo Bryan Calvo

Consultado tras el rechazo, el alcalde electo Bryan Calvo consideró que la decisión fue correcta.

“Fue la decisión apropiada basada en las circunstancias. Tiene que haber alivio, estoy de acuerdo con eso, pero estamos en un periodo de cambio. Lo adecuado es retomar esto a inicios del próximo año”, afirmó.

Calvo adelantó que su administración, que asumirá el próximo 12 de enero, buscará un alivio más focalizado, especialmente para mayores de 65 años, en lugar de un cheque generalizado.

“No apoyo un alivio general. Creo en una ayuda más grande para un grupo más definido”, dijo.

En este contexto, aclaró que, hasta ahora, no ha recibido informes financieros adicionales más allá del presupuesto público.

