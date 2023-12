Hialeah: residente es expulsado de reunión del Concejo tras llamar mentiroso al alcalde

Parque Three Friends Hialeah

MIAMI.- Uno de los residentes que se opone al intercambio de terrenos que involucra el parque Three Friends como condición para construir una farmacia de CVS en Okeechobee fue expulsado de la última reunión del Concejo de Hialeah tras mantener una acalorada discusión con el alcalde y llamarlo mentiroso.

“Usted es un mentiroso”, espetó José Azze al alcalde Esteban Bovo en el momento en que el mandatario dijo que no pensaba seguirle el juego, cuando el residente preguntó a los presentes si habían visitado el parque que en días pasados el Concejo había afirmado que estaba abandonado.

En vez de contestar sobre la visita al parque, el alcalde dijo: “Puedes ir a la Comisión de Ética a quejarte como haces frecuentemente. Total, ellos han descartado todas tus alegaciones”, dijo Bovo en la reunión ordinaria del martes 12 de diciembre.

“No mientas, ellos no han descartado nada. Esto es información pública. Estás mintiendo sobre todo”, refutó Azze acalorado.

Entonces, el alcalde perdió los estribos y le gritó “Tú eres el mentiroso”.

"Ya terminamos", intervino Tundidor en calidad de presidente del Concejo. Pero Azze rehusó abandonar el estrado argumentando que no había consumido todo su tiempo para hablar. “Me quedan 30 segundos”.

Tundidor le dijo que no podía actuar de esa manera y le dejó continuar, “siga, le quedan 40 segundos”.

Azze pretendía mostrar unas fotos donde se puede ver las condiciones en que se encuentra el parque Three Friends propiedad de la ciudad, ubicado en Park Drive y SE 8th Court, muy cerca de Okeechobee. Pero las imágenes no se descargaron y no pudieron mostrarse. Al agotar el tiempo y pretender seguir hablando, se acercaron varios policías de la ciudad que le pidieron que terminara su intervención. La concejala Mónica Pérez intervino y dijo que alguien del público le otorgaba sus tres minutos, podía continuar hablando, pero nadie accedió. Azze entonces afirmó que estaba en su derecho a hablar y los agentes lo sacaron del salón del pleno.

La polémica es que el ayuntamiento de Hialeah aprobó intercambiar ese pequeño terreno para que CVS construya el parqueo de una nueva farmacia que se levantaría en Okeechobee.

Algunos residentes consideran que los argumentos utilizados para otorgar el parque a CVS son falsos y quieren que un juez devuelva el terreno a la Ciudad. “Allí celebramos nuestros picnics y nos reunimos los vecinos”.

La concejala Angélica Pacheco muy molesta con lo sucedido dijo que era un abuso sacarlo de la sala como si fuera un delincuente. "No estoy de acuerdo con la forma en que el Concejo ha actuado hoy".

Por su parte, Tundidor llamó a la calma. “Las cosas se están saliendo de control. Estamos tratando de conducir una reunión, tenemos un protocolo. Las reglas de la ciudad están claras y dicen qué se espera de las personas que vienen a intervenir en las reuniones del Concejo.

“Necesitamos entendimiento y no queremos que nadie sea insultado aquí. Todo el mundo recibe tres minutos. Hay otras personas que desean participar y el señor Azze lo estaba impidiendo”.

