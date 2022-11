Hialeah rinde homenaje a víctimas del comunismo

El pasado mes de mayo, el gobernador Ron DeSantis firmó la ley que designa en Florida el 7 de noviembre como “Día de Las Víctimas del Comunismo”, la fecha que señala el comienzo la sangrienta revolución comunista de Vladimir Ilich Lenin en San Petersburgo, Rusia, en 1917.

La ley de Florida también estableció que se debe incluir en el currículo de las escuelas una clase sobre los peligros del comunismo.

“Todos los estudiantes de Florida, antes de graduarse, tienen como requisito tomar una clase de Gobierno, en la cual está incluido, como mínimo una lección de 45 minutos, donde se debe impartir y discutir los males del comunismo”, afirmó el comisionado Díaz al explicar la ley vigente desde el pasado año en el estado.

“Es muy importante que nuestros estudiantes aprendan la verdad del comunismo, no solamente como un sistema económico, sino como un sistema que destruye las vidas y que a muchos se los venden como un maravilloso cuento. Algo bastante peligroso”, subrayó Díaz, quien fue uno de los patrocinadores de la ley.

“Afortunadamente, en nuestra comunidad se entiende los males del comunismo. Los propios padres les transmiten sus experiencias a sus hijos. Pero esta iniciativa es clave a nivel estatal y debería aplicarse en toda la nación” .

“Tenemos que asegurar que las generaciones futuras estén advertidas de lo que significa el comunismo: Trae miseria, igualitarismo y destrucción para todos”, señaló la vicegobernadora Núñez quien agradeció a Hialeah por organizar la conmemoración.

Núñez para visualizar la importancia de proteger la libertad se apoyó en las palabras que una vez dijera el expresidente Ronald Reagan: ““La libertad nunca está a más de una generación de su extinción”, algo que sigue siendo verdad hoy día”, puntualizó.

Por su parte, Marco Novoa, quien se identificó con ciudadano estadounidense, hijo de padres nicaragüenses compartió su experiencia bajo el gobierno dictatorial de Daniel Ortega. Según dijo en 2018 fue detenido y torturado durante siete días por participar en una manifestación pacífica. “Me golpearon, jugaron conmigo a la ruleta rusa, practicaron conmigo técnicas de ahogamiento, me apuntaron con un arma en la cabeza, el pecho, los genitales y hacían como si fueran a disparar, me inyectaban algo que me sedaba y luego otra sustancia que me mantenía despierto, pusieron bajo vigilancia a toda mi familia, sentí los gritos de las mujeres violadas, vi matar a sangre fría a amigos por el único delito fue expresarse contra el régimen de Ortega”.

El joven nicaragüense, que era un estudiante universitario cuando lo torturaron, sostuvo que al llegar a la prisión le dijeron fríamente: “Tus derechos humanos no existen”.

Novoa, que dijo hablar en nombre de todos los nicaragüenses que están en prisión y son torturados, reconoció que fue liberado por ser ciudadano estadounidense.

“Vemos que hay un peligro y una amenaza presente sobre el avance del comunismo en nuestro hemisferio, nuestra región y en el mundo en general” afirmó Sylvia Iriondo, directora de M.A.R por Cuba.

"Es importante que los niños, adolescentes y jóvenes entiendan qué cosa es el comunismo. Porque esa ideología viene envuelta en muchos atractivos para la juventud. Pero en realidad es un sistema que hace que el ser humano pierda su dignidad, su autodeterminación, su vida y su futuro... El comunismo es quitarle al pueblo todos sus derechos, sus libertades, sus oportunidades y estar controlado por el gobierno que no sirve a pueblo, sino se sirve de este para permanecer en el poder. Ahora mismo, en Cuba hay unos mil prisioneros políticos, entre ellos mujeres y niños. Esas son las consecuencias del comunismo”, afirmó la luchadora cubana.

Al declarar el 7 de noviembre como el Día de las Víctimas del Comunismo los legisladores de Florida honran a más de 100 millones de personas que han muerto bajo los regímenes comunistas y los casi 1.500 millones que aún viven bajo el comunismo.

Conmemorar este día no solo honra quienes han sufrido el comunismo, también ayuda a los jóvenes a comprender el comunismo y apreciar la democracia.

