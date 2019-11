Hialeah, una segunda vuelta en torno a la apatía y el revocatorio al alcalde

HIALEAH.- La segunda vuelta ha venido con menos asistencia a los colegios electorales que la pasada llamada a las urnas del 5 de noviembre. Los votantes llegan a cuenta gotas, la presencia de los medios es poca y las comisiones de apoyo de los candidatos se reduce a dos o tres jubilados que buscan sombra debajo de algún árbol del entorno.

Solo el 14,96 por ciento de los votantes asistió a las elecciones del principio de noviembre, según la página oficial del Departamento de Elecciones del condado. Estos votos fueron suficientes entonces para elegir concejal a Mónica Pérez y Oscar de la Rosa, dos aspirantes muy jóvenes que se postulaban por los Grupos I y IV respectivamente.

Sin embargo, Jesús Tundidor y Luis González han tenido que enfrentarse en segunda vuelta para dirimir quién será el ocupante por cuatro años del asiento del Grupo II del Concejo de la Ciudad.

“Hace falta que más residentes salgan a votar”, expresó Jackie García-Roves a DIARIO LAS AMÉRICAS frente a uno de los colegios electorales. La candidata también presente en la segunda vuelta contra Milly Herrera, observó que había muy pocas personas asistiendo a las urnas.

Sin embargo, sostuvo que tiene el pálpito que “los residentes quieren que haya una renovación en el Concejo de Hialeah”.

Contra los rumores que cuestionan su independencia en caso de ser la elegida por el Grupo III contra Herrera, explicó que “ella no le debe ningún favor a nadie”.

De alcanzar el triunfo, “yo sería independiente y trabajaría por lo que yo crea sea bueno para la ciudad. Jamás apoyaría algo que no sea positivo para los residentes. No le debo favores a nadie”, enfatizó.

El proceso revocatorio

En paralelo a las elecciones y cerca de los colegios electorales estaban a los promotores de revocatorio contra el alcalde Carlos Hernández, recogiendo las firmas de las pocas personas que vienen a votar.

“Es hora que el alcalde se vaya” sostuvo Lucía Elizabette tras rellenar una planilla sobre el capó de un carro, pidiendo el cese del alcalde. “Tiene la ciudad en muy malas condiciones y esto ni es Cuba ni es Venezuela”, sostuvo Elizabette.

“Estamos recogiendo firmas hasta sobre el maletero del carro”, explicó Fernando Godo, impulsor junto a Eduardo Macaya de la iniciativa para desalojar al alcalde Hernández del ayuntamiento.

Explicó que la recogida de firma marcha según lo estimado, pero que “vamos a tener que irnos del Chicos Restaurant, por órdenes de no se sabe quién”.

“El dueño del Shopping Center se opone” [a que estemos recogiendo firmas en su propiedad].

“Hasta ahora tenemos más de 1.000 residentes descontentos han firmado, estamos verificando para dar un estimado oficial”.

Según explicó Godo, “pondrán una mesa fija de recogida de firmas en la 12 avenida y la 70 Calle”.

Sobre las elecciones, el activista dijo que “están bastantes tranquilas, pero espera que sean limpias y que no hagan lo del voto ausente. Para tener unas elecciones limpias en Miami vamos a tener que acabar con el voto ausente innecesario. Las personas que realmente lo necesiten son las únicas que realmente debería utilizar el voto ausente. Mientras eso no se acabe en Hialeah no habrán elecciones limpias ni transparente”, concluyó.