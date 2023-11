Hialeah:Tundidor insta al Concejo cerrar fila en torno al alcalde Bovo, en contra de Calvo

“La sesión especial tiene como objetivo explicar y ratificar la posición del Concejo en contra de la demanda”, dijo Tundidor a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Tundidor reconoció que el concejal Calvo tiene derecho a demandar, pero afirmó que "los contribuyentes no deberían sufrir las consecuencias de esta política barata”.

La demanda

El pasado 25 de octubre, el concejal Calvo presentó una demanda en los tribunales contra el alcalde alegando que se estaban violando sus derechos como concejal al negarle el acceso a los documentos del Centro de Emergencia del 911, lo que le impedía cumplir con sus funciones.

Tundidor no considera que exista una crisis en el 911 de Hialeah ni cree que deba investigarse lo que sucede allí. "Hemos revisado los números y los hemos comparado, encontrando que Hialeah está mejor que otras ciudades en cuanto al porcentaje de llamadas abandonadas”.

"Venir aquí y afirmar que la policía o nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo es un insulto y una falta de respeto", enfatizó Tundidor.

"También es un gran peligro, ya que hemos empezado a recibir llamadas de ancianos y personas vulnerables alarmados, preguntando si algo sucede con el 911”.

"Si él quiere seguir presentando demandas, entonces deberá asumir todos los costos legales", advirtió.

Tundidor señaló que la única forma en que un concejal puede iniciar una investigación es cuando el Concejo lo autoriza mediante una votación de la mayoría. "Está establecido en la Constitución de la Ciudad. No hemos visto la necesidad de realizar esa investigación porque ya conocemos los datos. Ahora debemos buscar una solución”.

"Lo que hicimos fue aumentar los salarios del personal del 911 y comenzamos a buscar más personas para ocupar las posiciones vacantes en el centro de llamadas”.

Tundidor justificó el intento de cobrar al concejal Calvo $7,000 por solicitar documentos, ya que, según él, "empezó una investigación privada sin el consentimiento del Concejo”.

Por su parte, Bryan Calvo niega que esté investigando, simplemente solicitó documentos a un departamento para poder hacer su trabajo. "Una investigación implica testigos y tomar declaraciones bajo juramento. No he llegado a ese punto”.

Calvo espera que la resolución en su contra sea aprobada, ya que generalmente eso sucede en el Concejo. "Si no hubiera garantía de votos, no la habrían presentado”.

La resolución

La resolución condena la demanda presentada por Calvo contra el alcalde y aclara que el concejal actúa por cuenta propia y no representa al órgano legislativo de la municipalidad. Además, establece que la actuación de Calvo no responde al mejor interés de la ciudad ni a un propósito público, y que la ciudad no autoriza a Calvo a incurrir en gastos legales en el enjuiciamiento de Bovo, por lo que no tendrá derecho a solicitar el reembolso de honorarios o gastos legales.

Por otra parte, la resolución respalda la defensa de Bovo como de “interés público” y autoriza al alcalde a gastar honorarios de abogados en su defensa.

Calvo compara esta situación con prácticas comunistas en otros países, como Cuba y Venezuela y defiende que en una democracia como la de Estados Unidos, existen tres cuerpos en el gobierno: la parte ejecutiva, la legislativa (a la que él pertenece) y las Cortes. Cualquier ciudadano tiene el derecho de ir a un tribunal y solicitar que un juez tome una determinación.

Calvo también pide que los concejales tengan el derecho de presentar puntos en la agenda y que el Concejo pueda votar sobre ellos, algo que afirma que se le ha negado en múltiples ocasiones.

La demanda de Calvo no busca compensación económica por daños, sino que se le permita realizar su trabajo como representante de los residentes de Hialeah.

“Lo más curioso de todo es que el concejal Tundidor, que supuestamente es patrocinador de la resolución, él mismo, su papá y su hermano están demandando a la Ciudad de Hialeah por cinco millones de dólares. En cambio, yo no estoy pidiendo dinero, solo quiero hacer mi trabajo y que me den los documentos”.

La familia Tundidor presentó una demanda contra el gobierno municipal y el exalcalde Carlos Hernández por enviar a la policía a allanar su local nocturno; Bellas Cabaret, en julio de 2019, lo que el concejal Tundidor consideró una represalia, después que se postulara al puesto al Concejo sin el consentimiento de Hernández.

