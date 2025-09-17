Matthew Tkachuk fuera hasta diciembre tras cirugía, confirma Florida Panthers

Matthew Tkachuk #19 de los Florida Panthers patina con la Copa Stanley tras su victoria sobre los Edmonton Oilers tras el sexto partido de la final de la Copa Stanley de la NHL 2025 en el Amerant Bank Arena el 17 de junio de 2025 en Sunrise, Florida.

Los Florida Panthers comenzaron su campo de entrenamiento con una noticia clave: su estrella Matthew Tkachuk estará de baja al menos hasta diciembre mientras se recupera de una cirugía de la que fue operado en verano. El gerente general Bill Zito confirmó la información este miércoles, aunque aclaró que el calendario de regreso no es definitivo.

Tkachuk sufrió un desgarro en el aductor y una hernia deportiva durante el 4 Nations Face-Off en febrero, lo que lo dejó fuera del final de la temporada regular. Aun así, reapareció en los playoffs para contribuir al segundo título consecutivo de la Stanley Cup para Florida, sumando 23 puntos, la cifra más alta del equipo en esa postemporada.

A LA BAJA Precio de la gasolina en Florida baja a $2.95 por galón, según AAA

En la campaña regular, el delantero de 27 años acumuló 57 puntos en 52 partidos, mostrando de nuevo su importancia en la ofensiva de los Panthers. Pese a su ausencia inicial en la NHL 2025-26, la selección de Estados Unidos espera contar con él para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina, donde ya fue confirmado entre los seis primeros convocados.

Los Panthers debutarán en pretemporada el domingo ante Nashville y comenzarán la temporada regular el 7 de octubre, aunque todo indica que su figura deberá esperar hasta diciembre para volver al hielo.