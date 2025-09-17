Ayuso: Florida está llena de cubanos y venezolanos ejemplares

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , afirmó que los migrantes que han llegado a EEUU son una muestra clara de lo que es capaz de hacer una víctima que huye del socialismo.

Durante el Debate de Estado de la Región , la dirigente dedicó un apartado de su turno de respuesta de este viernes a explicar los motivos por los que le gusta tanto viajar a Miami. "Uno de los motivos por los que me gusta ir a Miami siempre que puedo, ya que les suscita tanto interés a los señores de la izquierda, es porque la vida en Florida te demuestra cómo el ser humano, huyendo del comunismo, es capaz de llegar tan lejos ", afirmó.

Ayuso reiteró que Florida está llena de "cubanos, venezolanos, de ciudadanos de otros rincones del mundo que han huido en balsas". "Han huido buscándose la vida para poder llegar a un país dónde pueden prosperar en libertad, dónde pueden crear sus negocios", ha razonado.

"Esa gente no quiere saber nada del socialismo desorejado, que no de todo el socialismo, y del comunismo y me encanta. Porque me gusta vivir con gente alegre, pujante, generosa y que no es como ustedes, de sectaria, de odiadora y que es capaz de desprestigiar a cantantes, actores, cineastas y periodistas por su ideología. Me gusta la gente libre", comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gini (@miamirealestateangel_)

FUENTE: Redacción