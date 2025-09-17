miércoles 17  de  septiembre 2025
DECLARACIÓN

Ayuso: Florida está llena de cubanos y venezolanos ejemplares

"Esa gente no quiere saber nada del socialismo desorejado, que no de todo el socialismo, y del comunismo y me encanta", afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (España)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que los migrantes que han llegado a EEUU son una muestra clara de lo que es capaz de hacer una víctima que huye del socialismo.

Durante el Debate de Estado de la Región, la dirigente dedicó un apartado de su turno de respuesta de este viernes a explicar los motivos por los que le gusta tanto viajar a Miami. "Uno de los motivos por los que me gusta ir a Miami siempre que puedo, ya que les suscita tanto interés a los señores de la izquierda, es porque la vida en Florida te demuestra cómo el ser humano, huyendo del comunismo, es capaz de llegar tan lejos", afirmó.

Isabel Díaz Ayuso,  presidenta regional de Madrid, se dirige a los medios en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional, en febrero de 2022.
CONGRESO

España: Isabel Díaz Ayuso ironiza sobre Venezuela, sin energía pero sí con Navidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, destacó del empresario Gerardo Cuerva su “defensa valiente y real de las pymes ante todos y ante todo”
ECONOMÍA

España: Isabel Díaz Ayuso respalda reelección de Gerardo Cuerva a confederación empresarial

Ayuso reiteró que Florida está llena de "cubanos, venezolanos, de ciudadanos de otros rincones del mundo que han huido en balsas". "Han huido buscándose la vida para poder llegar a un país dónde pueden prosperar en libertad, dónde pueden crear sus negocios", ha razonado.

"Esa gente no quiere saber nada del socialismo desorejado, que no de todo el socialismo, y del comunismo y me encanta. Porque me gusta vivir con gente alegre, pujante, generosa y que no es como ustedes, de sectaria, de odiadora y que es capaz de desprestigiar a cantantes, actores, cineastas y periodistas por su ideología. Me gusta la gente libre", comentó.

