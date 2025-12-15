lunes 15  de  diciembre 2025
Hombre muere atropellado en la autopista Turnpike de Miami

La víctima intentaba cruzar la carretera cuando un camión lo arrolló

Imagen referencial de la autopista Floridas Turnpike en Miami.

CORTESÍA/ ROSSANA DI PLACIDO
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Un hombre perdió la vida este sábado en los carriles sur de la autopista Turnpike, cerca de la calle 8 del suroeste en Tamiami, al ser arrollado por un camión mientras intentaba cruzar la transitada vía, informaron las autoridades.

La Patrulla de Caminos de Florida (FHP) dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 6:30 a.m., pasada la salida 25 (SW 8th Street/U.S. 41), lo que provocó el cierre temporal de cuatro carriles y aumentando la congestión vehicular en la zona.

Además, revelaron que la víctima falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, y hasta ahora no se ha divulgado su identidad ni edad.

Los detectives a cargo del caso continúan investigando las circunstancias del accidente, revisando todas las pruebas disponibles para reconstruir con precisión lo sucedido. Esto incluye analizar las condiciones de la vía, la posición del vehículo involucrado, posibles fallas mecánicas, grabaciones de cámaras de tráfico instaladas en el área y testimonios que puedan aportar información clave.

