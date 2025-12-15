Choque en el noroeste de Miami-Dade termina con vehículo volcado y conductor prófugo

MIAMI .- Un conductor que no ha sido identificado se dio a la fuga tras un choque ocurrido la mañana del lunes en el noroeste de Miami-Dade, que dejó a una mujer herida y provocó que el vehículo que manejaba, un SUV terminara volcado.

El accidente se registró alrededor de las 6:15 a.m. en la intersección de la avenida 16 y la calle 119, según informaron las autoridades.

De acuerdo con una investigación preliminar, el automóvil en cuestión impactó el vehículo de la víctima, provocando que esta perdiera el control y se estrellara contra un poste. Como resultado del choque, el auto se volcó y quedó sobre su costado izquierdo, con las bolsas de aire desplegadas y daños sustanciales en toda su estructura, frente a los apartamentos Alhambra Cove, según el reporte policial.

La conductora fue trasladada a un hospital cercano y según los partes médicos se encuentra en condición estable. El otro automovilista involucrado abandonó la escena sin prestar ayuda ni comunicarse con el 911, indica la información oficial.

Agentes de la Miami-Dade County Sheriff’s Office (MDCSO) acudieron al lugar, donde el vehículo fue enderezado y posteriormente remolcado. Detectives del condado continúan investigando el caso para identificar y localizar al conductor responsable.

Por lo que se pide ayuda de la comunidad en este caso y se alienta a tomar las medidas pertinentes en situaciones de esta índole, reportando cualquier información a la policía y evitando ponerse en riesgo al intervenir directamente. La colaboración ciudadana puede ser clave para que los culpables rindan cuentas y se prevengan futuros accidentes.