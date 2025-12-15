lunes 15  de  diciembre 2025
HALLAZGO

Cuerpo de mujer hallado en SW Miami-Dade tras ser arrojado desde camioneta

Las autoridades investigan el caso y solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el responsable

Imagen referencial del trabajo de la Unidad de Homicidios de Miami-Dade.

Imagen referencial del trabajo de la Unidad de Homicidios de Miami-Dade.

ÁLVARO MATA - ARCHIVO DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Las autoridades continúan pidiendo ayuda de la comunidad para esclarecer los hechos que involucran a una mujer adulta, encontrada muerta el pasado viernes, en el bloque 9800 de la calle 170 al suroeste del condado.

La policía informó que la víctima fue arrojada desde una camioneta pickup; las imágenes captadas por cámaras de seguridad del área han generado conmoción en la comunidad.

Un entrevistado en medios locales y dueño de un negocio cercano, quien entregó el video a los investigadores, relató que el incidente ocurrió frente a su empresa, Ron’s Tree Service, minutos antes de la llegada de su primer empleado. En la grabación se observa cómo la camioneta se detiene, arroja el cuerpo de la occisa y se retira del lugar.

La Unidad de Homicidios de la Miami-Dade County Sheriff’s Office (MDCSO) dijo que asumió la investigación y realizó operativos en la zona para recolectar evidencias que permitan esclarecer el suceso. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni se han identificado sospechosos. La causa de muerte será determinada por el Médico Forense del condado.

Ante esta tragedia, los funcionarios públicos solicitan la colaboración de la ciudanía. Quienes tengan información que ayude a esclarecer el caso o reconozcan el vehículo involucrado pueden comunicarse con Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS (8477).

Gloria Romero Roses, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 113.
ELECCIONES FLORIDA

Candidata demócrata a la Cámara de Florida por Distrito 113: "La gente necesita menos teatro político"

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

Pedro Mario Burelli.
POLÍTICA

Empresario venezolano explica por qué Noruega a la vez que entrega Nobel a María Corina no ha actuado en consecuencia contra Maduro

