Cuerpo de mujer hallado en SW Miami-Dade tras ser arrojado desde camioneta

MIAMI .- Las autoridades continúan pidiendo ayuda de la comunidad para esclarecer los hechos que involucran a una mujer adulta, encontrada muerta el pasado viernes, en el bloque 9800 de la calle 170 al suroeste del condado.

La policía informó que la víctima fue arrojada desde una camioneta pickup; las imágenes captadas por cámaras de seguridad del área han generado conmoción en la comunidad.

Un entrevistado en medios locales y dueño de un negocio cercano, quien entregó el video a los investigadores, relató que el incidente ocurrió frente a su empresa, Ron’s Tree Service, minutos antes de la llegada de su primer empleado. En la grabación se observa cómo la camioneta se detiene, arroja el cuerpo de la occisa y se retira del lugar.

La Unidad de Homicidios de la Miami-Dade County Sheriff’s Office (MDCSO) dijo que asumió la investigación y realizó operativos en la zona para recolectar evidencias que permitan esclarecer el suceso. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni se han identificado sospechosos. La causa de muerte será determinada por el Médico Forense del condado.

Ante esta tragedia, los funcionarios públicos solicitan la colaboración de la ciudanía. Quienes tengan información que ayude a esclarecer el caso o reconozcan el vehículo involucrado pueden comunicarse con Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS (8477).