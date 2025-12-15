lunes 15  de  diciembre 2025
Mujer muere tras quedar atrapada en congelador de una tienda Dollar Tree en Miami

La víctima fue hallada el domingo por la mañana en el área de almacén del establecimiento. La policía investiga las circunstancias del caso y descarta, por ahora, indicios de violencia.

Local donde ocurrieron los hechos, localizado en el 968 SW 8th Street, de La Pequeña Habana.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - De acuerdo con información compartida por el Departamento de la Policía de Miami- Dade (MDPD), una mujer de 32 años fue encontrada sin vida dentro de un congelador industrial en una tienda Dollar Tree de Miami, en un incidente que, según la investigación preliminar, se habría iniciado la noche del sábado.

El reporte policial informa que el hallazgo ocurrió el domingo en el establecimiento ubicado en el 968 SW 8th Street, luego de que una empleada que comenzaba la jornada laboral notificara a la policía tras descubrir el cuerpo en el área de almacenamiento. Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron el fallecimiento e identificaron a la víctima como Helen Massiell Garay Sánchez.

Según los datos recopilados por los detectives, la occisa ingresó al local la noche del sábado, no realizó compras y se desplazó hacia un congelador situado en el cuarto de almacén, donde permaneció durante varias horas.

Los investigadores mantienen el caso activo y avanzan en las diligencias correspondientes para establecer si la mujer padecía alguna condición de salud mental que pudiera guardar relación con el suceso.

La información oficial disponible hasta ahora, subraya que no se han detectado indicios de forcejeo ni elementos que apunten a la participación de terceros, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

