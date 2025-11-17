Hombre muere en incendio de vivienda en Davie

DAVIE. — Un hombre perdió la vida este domingo tras un incendio que consumió por completo una vivienda en Davie, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (DFD).

Según el reporte oficial, los equipos de emergencia respondieron al llamado alrededor del mediodía y al llegar encontraron la casa envuelta en llamas. El personal especializado trabajó intensamente para controlar y extinguir el fuego, pero al entrar a la estructura encontraron al hombre, quien fue declarado muerto en el lugar.

SUCESOS Una persona muere en accidente de tránsito en la Turnpike en Homestead

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las causas que provocaron el incendio. Equipos especializados del DFD permanecen recopilando evidencias mientras avanzan con la investigación.

Vecinos del área describieron una intensa columna de humo y el sonido de las alarmas de incendio, lo que movilizó rápidamente a los servicios de emergencia. El siniestro generó una fuerte presencia policial y de bomberos en la zona durante varias horas.