viernes 20  de  marzo 2026
AGRADECIMIENTO

Miami-Dade distribuye alimentos a empleados TSA de MIA sin salario por cierre parcial federal

Apoyo directo en Miami-Dade busca aliviar la presión económica de trabajadores federales afectados, mientras continúa el flujo de pasajeros en el aeropuerto

La comisionada del Distrito 6 de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, junto a la alcaldesa Daniella Levine Cava y el director de MIA Ralph Cutie.&nbsp;

La comisionada del Distrito 6 de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, junto a la alcaldesa Daniella Levine Cava y el director de MIA Ralph Cutie. 

MIA
La comisionada Natalie Milian Orbis y el director de MIA Ralph Cutie distribuyen alimentos a empleados de la TSA.&nbsp;

La comisionada Natalie Milian Orbis y el director de MIA Ralph Cutie distribuyen alimentos a empleados de la TSA. 

MIAMI.- La comisionada del Distrito 6 de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, encabezó una jornada de distribución de alimentos en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) para asistir a los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), tras semanas sin recibir salario debido al cierre parcial del gobierno federal.

La actividad, de este jueves 19 de marzo, contó con el respaldo de la alcaldesa Daniella Levine Cava, el director del aeropuerto, Ralph Cutie, y la organización Farm Share, un esfuerzo conjunto para proporcionar recursos esenciales en un momento de incertidumbre económica para estos trabajadores.

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Personal de seguridad continúa laborando sin salario

A pesar de no recibir ingresos desde hace más de dos semanas, los agentes de TSA han mantenido sus funciones en MIA, garantizando la seguridad en los controles aeroportuarios durante una de las épocas de mayor tráfico de pasajeros del año.

“Nuestros trabajadores de la TSA son héroes de primera línea aquí mismo en el aeropuerto de Miami”, afirmó Milian Orbis, al destacar la dedicación del personal que continúa presentándose a trabajar pese a las dificultades.

La comisionada subrayó que la iniciativa busca reconocer ese compromiso y ofrecer apoyo tangible a quienes sostienen las operaciones en el aeropuerto.

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La comisionada Natalie Milian Orbis y el director de MIA Ralph Cutie distribuyen alimentos a empleados de la TSA.

La comisionada Natalie Milian Orbis y el director de MIA Ralph Cutie distribuyen alimentos a empleados de la TSA.

Respaldo de autoridades locales y comunidad

Por su parte, la alcaldesa Daniella Levine Cava reiteró el respaldo del Condado a los empleados afectados y agradeció la colaboración entre entidades públicas y organizaciones comunitarias.

“Hoy estuvimos con los empleados de TSA en MIA para asegurarnos de que tengan el apoyo que necesitan en este momento”, expresó en X, al tiempo que reconoció su labor para mantener segura a la comunidad.

Origen del cierre parcial del gobierno federal

El cierre parcial del gobierno se produjo tras la expiración, el pasado 13 de febrero, del acuerdo de financiación del Departamento de Seguridad Nacional.

El desacuerdo en el Congreso se centra en la exigencia por parte de legisladores demócratas en hacer reformas al Servicio de Control de Inmigración (ICE), que incluyan el uso obligatorio de cámaras corporales, la presentación de órdenes judiciales para ingresar a domicilios y restricciones a los perfiles raciales.

Como resultado de esta parálisis, unos 64.000 agentes de TSA en todo el país continúan trabajando sin salario, lo que ha generado ausencias en varios aeropuertos.

Impacto en el aeropuerto de Miami en plena temporada alta

En contraste con otras terminales del país, MIA ha mantenido operaciones relativamente estables, en parte gracias al compromiso de su personal de seguridad.

Este contexto resulta clave para Florida, uno de los principales destinos turísticos de EEUU, especialmente durante las vacaciones de primavera, cuando se incrementa significativamente el flujo de viajeros.

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