Una noche para celebrar a las mujeres empoderadas, entre puros, vinos, tequila y música en Desafinado's

Asistentes disfrutando de los puros en el lounge de Cigarella.

MIAMI .– Hay noches inolvidables para recordar por qué valió la pena resistir y volver a intentarlo, noches en las que las historias personales se entrelazan con la música, el humo de un puro, el ámbar de un tequila y las miradas cómplices de mujeres que han aprendido a reconstruirse. Así fue el encuentro de este viernes 20 de marzo en el popular espacio Desafinado’s, en Miami.

La velada fue una oportunidad para celebrar el Mes de la Mujer y hacer coincidir procesos, historias de mujeres fuertes que supieron reinventarse después de la incertidumbre y, sobre todo, reconocerse entre ellas y abrirse camino en industrias que históricamente no les pertenecían. Ellas son Idania González, Yeney Fariñas y Elizabeth Campos.

MEDIOS Gheidy de la Cruz, una mujer que creyó en el poder de su voz para inspirar a otros

cigarella Asistentes disfrutando de los puros en el lounge de Cigarella. Grethel Delgado/DLA

Juntas, a donde sea que nos lleve la vida

En el centro de esa noche estuvo Idania González, sommelier y creadora de The Wine Chaser, quien decidió convertir el quinto aniversario de su proyecto, más que una celebración personal, en un punto de encuentro.

“Nosotros empezamos The Wine Chaser después de que pasó la pandemia. Mi compañía la vendieron; nos quedamos casi todo el mundo sin trabajo. Era como volverse a reinventar, y yo dije: esto es algo que tenemos que sacar adelante”, reveló a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Cinco años después, la historia ya no es la misma. Tampoco lo son las mujeres que la protagonizan: “Cinco años son como el momento donde cada uno de los que hicimos The Wine Chaser siguió su camino… todo está avanzando, somos más conscientes de lo que nos esforzamos y de lo que hemos logrado y de lo que podemos lograr”.

Pero más allá del crecimiento individual, Idania quiso celebrar el vínculo.

“La idea surgió de poder unir a mis dos amigas… Elizabeth Campos y Yeney Fariñas. Una con un tequila, la otra con un tabaco. Y dije: es el momento para celebrar con ustedes y empoderarnos como mujeres”.

En ese gesto sencillo de reunirse había una declaración implícita: “No importa si nos va muy bien o no nos va tan bien, pero vamos a estar juntas… un paso a la vez lo vamos a lograr”.

Ellas beben tequila

A pocos metros, entre copas y conversaciones, Elizabeth Campos representaba otra dimensión del empoderamiento: el liderazgo femenino dentro de una industria tradicionalmente dominada por hombres.

“Soy la brand ambassador de San Matías Tequila en la Florida, y tenemos distintos estilos… desde un tequila de entrada que se llama Pueblo Viejo hasta el más caro, que es el Rey Sol”, explicó con orgullo.

Pero más allá de su descripción sobre este destilado, se detuvo en un dato que, para ella, define el espíritu de la marca ubicada en Los Altos de Jalisco: “Muy orgullosa porque el 51% de su fuerza laboral son mujeres. Y mujeres empoderadas, como la master distiller, la señora Rocío Rodríguez”.

Quemar el pasado y renacer

Por su parte, Yeney Fariñas, cigar sommelier y creadora de Cigarella, encontró en el puro no solo una pasión, sino un lenguaje. Desde hace años mantiene su proyecto de mujeres que fuman tabacos y se conectan para apoyarse y alimentarse, cada una desde su experiencia.

Yeney Fariñas Yeney Fariñas prende un puro en el lounge de Cigarella. Grethel Delgado/DLA

Como confesó: "Cuando fumaba tabaco, me relajaba; los mejores pensamientos, las mejores ideas venían cuando fumaba un tabaco. Por eso me hice cigar sommelier y me enamoré de la historia del tabaco. Y quise hacer eso con mujeres".

“Necesitaba unir a mujeres conmigo, y solo hacía falta un espacio para hacerlo posible. Creé entonces el concepto de Cigarella, con la idea de empoderar a las mujeres”.

Pero detrás de esa visión hay una anécdota familiar, un legado que ella mantiene con orgullo: “Mi abuela materna, Celestina Yera, fumaba tabaco. Fue una mujer vanguardista para su época: fuerte, con carácter, muy sabia. Fue mi ejemplo”.

Celestina, que nació en 1926 en Placetas, en Villa Clara (Cuba), vivió hasta los 98 años. "Mi abuela decidió tener hijos para su época bien tarde, a los 38 años. En aquel entonces las mujeres se casaban temprano. Yo fui su primera nieta", agregó.

En esa memoria hay una línea que conecta generaciones de mujeres que desafiaron lo establecido.

Compartir lo bueno

“Unirnos como mujeres es lo más bonito que podemos hacer. Aquí no vale la envidia… aquí vale ayudarnos a crecer en un medio donde siempre fue controlado por los hombres”, dijo Yeney ante el público de Desafinado's.

Y añadió: “No estoy echando la culpa a los hombres. Porque los amamos, los queremos en nuestras vidas… y ahí es donde viene el empoderamiento: el hombre que apoya a la mujer, y la mujer que se apoya una a la otra”.

Ese apoyo mutuo marcó el tono de la velada.

“Hoy hicimos conexiones humanas… conectar amigos míos con amigos de Idania, con amigos de Elizabeth… y todo es una experiencia. Lo que queremos en la vida es una experiencia. Vivir experiencias, que es lo único que nos vamos a llevar”, dijo Yeney.

Idania, por su parte, resumió: “Yeney y Elizabeth no son mis amigas, son mis hermanas… creo que las mujeres tienen que cuidarse, engrandecerse unas a otras… y creo que eso es lo que está pasando aquí”.

American Gypsy American Gypsy en Desafinado's, el 20 de marzo de 2026. Grethel Delgado/DLA

La noche cerró con un concierto de American Gypsy, en tributo a los Gipsy Kings, en una despedida llena de energía que hizo que muchos se levantaran de las sillas para bailar, a pesar de que el local estaba lleno.

Y esa fue la imagen que nos quedó a todos los asistentes, la de un espacio compartido donde el éxito es aportar algo positivo al otro, sumar y nunca restar.