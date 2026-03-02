Sports Performance Hub inicia construcción en Homestead con inversión privada millonaria

Líderes locales, inversionistas y promotores, impulsores del SPH, durante la ceremonia oficial de inicio del proyecto.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, junto a Nick Sakiewicz, CEO de SPH, y miembros del equipo directivo, durante el acto simbólico del lanzamiento oficial del proyecto.

SPH inició la construcción de su campus en Homestead Regional Park, en una de las mayores inversiones privadas para el sur de Miami-Dade.

Según los promotores, el estadio será sede de entrenamiento y competencia del Miami FC y mantendrá el Homestead Championship Rodeo, además de otros eventos comunitarios.

Rolando Damas, director de ventas de Avianca Airlines para Norteamerica , Katherine Stradaioli, vicepresidenta senior de customer service Avianca y Nick Sakiewicz, CEO de Sports Performance Hub durante el acto inaugural de construcción.

El inicio de obras del SPH promete impulsar el deporte y la economía en Homestead.

Los impulsores del Sports Performance Hub proyectan que el complejo impulsará el turismo deportivo y la economía local.

HOMESTEAD . El Sports Performance Hub (SPH) inició oficialmente este lunes la construcción de su campus en Homestead Regional Park , en lo que autoridades locales y promotores describen como una de las inversiones privadas más ambiciosas para el sur del condado Miami-Dade .

La ceremonia de colocación de la primera piedra marcó el comienzo de un proyecto concebido como un complejo integral que combinará deporte de alto rendimiento, educación, medicina deportiva, hospitalidad y espacios recreativos abiertos a la comunidad.

El plan maestro incluye una academia de entrenamiento profesional, un internado juvenil, instalaciones recreativas públicas, un hotel temático deportivo, un estadio multiuso con capacidad para 10,000 espectadores y un centro de medicina y cirugía deportiva que ofrecerá terapia física y servicios de rehabilitación.

Según los organizadores, el desarrollo será financiado completamente con capital privado por un valor de $280 millones y no implicará costo para los contribuyentes.

Durante el acto, el alcalde de Homestead, Steven D. Losner, afirmó que el proyecto “representa una inversión en nuestra gente” y sostuvo que “generará empleos y nuevas oportunidades económicas para la ciudad y el área de South Dade.”

De acuerdo con los promotores, el estadio servirá como futura sede de entrenamiento y competencia del Miami FC y continuará albergando el tradicional Homestead Championship Rodeo, además de otros eventos comunitarios y regionales.

Más allá del componente deportivo, los impulsores del SPH proyectan que el complejo tendrá impacto en el turismo deportivo y en la dinamización económica de la zona, mediante la creación de empleos directos e indirectos durante las fases de construcción y operación.

El Sports Performance Hub fue concebido por un colectivo de atletas y empresarios internacionales con la intención de integrar deporte, educación y desarrollo comunitario en un mismo ecosistema. El campus se construirá en los terrenos del actual Homestead Regional Park, anteriormente conocido como Homestead Sports Complex.

Aunque no se detalló públicamente el cronograma completo de ejecución durante la ceremonia, los organizadores señalaron que el proyecto se desarrollará por fases.

El arranque formal de la construcción representa el inicio formal de un plan que, de concretarse según lo previsto, transformaría el perfil deportivo y económico del sur de Miami-Dade y posicionaría a Homestead como un nuevo referente de desarrollo en la región.