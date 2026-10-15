NASCAR y Homestead-Miami Speedway se unen a Romero Britto

El artista brasileño Romero Britto será el director creativo honorario de la Carrera del Campeonato NASCAR Cup Series y participará junto a otras personalidades invitadas en las actividades previas a la carrera.

El Fin de Semana del Campeonato NASCAR se apoderará del sur de la Florida de una manera novedosa, luego de que Homestead-Miami Speedway y NASCAR anunciaran recientemente una alianza con el reconocido artista internacional Romero Britto , quien llevará su icónico estilo de arte pop al circuito.

El elemento central de esta colaboración será un trofeo único diseñado por Britto, que el ganador de la carrera de NASCAR Cup Series del domingo levantará en Victory Lane , sumando así una colorida pieza a la historia de NASCAR.

El característico arte de Britto también cobrará vida a través de una colección exclusiva de productos oficiales, mientras que un mural diseñado especialmente para la parte superior de la emblemática torre del circuito dará una bienvenida espectacular a los aficionados y competidores, dejando una huella duradera en Homestead-Miami Speedway durante muchos años.

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Esta fusión entre el arte colorido y la adrenalina de la velocidad llegan con el debut de BRITTO X NASCAR, una nueva colaboración de productos oficiales que se presentará durante el Fin de Semana del Campeonato de NASCAR en Miami.

La colección, que abarca ropa, gorras y artículos de novedad, combina los colores vibrantes, los diseños divertidos y el optimismo inconfundible de Britto con la potencia, la pasión y el color de las carreras de NASCAR. Esta mezcla de arte, deporte y expresión personal ofrecerá a los aficionados una nueva forma de vestir, coleccionar y mostrar su amor por el automovilismo. BRITTO X NASCAR es una colorida celebración de la energía del campeonato que encaja a la perfección en la dinámica escena artística de Miami.

Florida, un escenario como pocos

De igual forma, también se conoció que Britto será el director creativo honorario de la Carrera del Campeonato NASCAR Cup Series y participará junto a otras personalidades invitadas en las actividades previas a la carrera.

"El sur de la Florida es un destino internacional que reúne a personas, culturas y una energía que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, y pocos artistas logran capturar ese espíritu vibrante como Romero Britto", expresó Guillermo Santa Cruz, presidente de Homestead-Miami Speedway, en un comunicado. "La obra de Romero es reconocible al instante y llevar su característico color, creatividad y optimismo al Paraíso del Automovilismo de Estados Unidos hace que esta colaboración sea verdaderamente única. Desde una instalación artística de gran escala que se convertirá en un punto de referencia para la región, hasta productos exclusivos y un trofeo único que formará parte de la historia de NASCAR, su influencia se sentirá durante todo el Fin de Semana del Campeonato y ofrecerá una experiencia diferente a todo lo que hemos hecho anteriormente", cerró.

FUENTE: Santa Cruz Communications