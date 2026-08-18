Homestead vota a cuentagotas en una contienda clave por el Distrito 8

La aspirante dialoga con DIARIO LAS AMÉRICAS durante su recorrido por diferentes puntos de votación del sur del condado.

Durante nuestra estancia constatamos que a pesar de no ser un flujo cuantioso, varias personas ingresan al local habilitado para los electores asignados al precinto 915.

La entrada del William F. “Bill” Dickinson Community Center permanecía despejada ante la llegada esporádica de ciudadanos.

El escaso movimiento en los exteriores reflejaba una tarde tranquila y sin aglomeraciones.

Carteles de campaña bordean el acceso al Homestead Community Center durante las elecciones primarias.

HOMESTEAD.- Llegar hasta el Homestead Community Center exige recorrer varias millas hacia el extremo meridional de Miami-Dade. El trayecto permite apreciar la distancia que separa a esta comunidad del núcleo urbano del condado, pero también la relevancia de las decisiones que se toman desde las urnas.

Este martes, sin embargo, el movimiento era escaso. Los votantes llegaban de manera aislada al William F. “Bill” Dickinson Community Center, ubicado en el 1601 North Krome Avenue, mientras el proceso transcurría con tranquilidad y sin filas.

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La instalación, que funcionó como uno de los 23 centros de votación anticipada, recibe durante el Día de las Elecciones a los ciudadanos asignados al precinto 915.

Homestead ocupa un lugar estratégico en el Distrito 8 de la Comisión de Miami-Dade, una demarcación que también abarca Cutler Bay, Palmetto Bay, Redland y parte de Kendall. En ese territorio confluyen la expansión residencial, la actividad agrícola, los pequeños negocios y las necesidades de infraestructura.

La actual comisionada Danielle Cohen Higgins, John Edward DuBois y Martha “Vega” Hero compiten por representar el área en el gobierno condal.

La aspirante dialoga con DIARIO LAS AMÉRICAS durante su recorrido por diferentes puntos de votación del sur del condado. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Martha “Vega” Hero, candidata a comisionada del Condado de Miami-Dade por el Distrito 8, se encontraba en los alrededores del local como parte de un recorrido por distintos lugares de votación. En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, aseguró que había dedicado el día a visitar precintos y dialogar con los vecinos.

“Como candidata he pasado por todos los precintos y sigo caminando para hablar con la gente y con las familias”, afirmó.

Hero sostuvo que el contacto con la ciudadanía debe ir más allá de la búsqueda de respaldo en las urnas y concentrarse en las preocupaciones de quienes viven en la zona.

“Esto no se trata solo de una campaña política. Verdaderamente tenemos que escuchar al pueblo y decirle la verdad, no hacer promesas vacías”, expresó.

Entre las prioridades que identificó figuran la educación, la atención a los adultos mayores, los parques, las opciones recreativas y las oportunidades laborales. También mencionó la necesidad de incorporar a empresarios, agricultores, propietarios de negocios y líderes comunitarios a la discusión sobre el futuro de la región.

Sus declaraciones se produjeron mientras la afluencia permanecía reducida. La aspirante atribuyó parte de la calma al horario laboral, aunque señaló que algunas personas continuaban llegando para depositar sus boletas.

“Están saliendo a cumplir ese derecho de votar y de tener el arma más importante como ciudadano estadounidense: el voto para decidir por las personas que nos van a representar”, manifestó.

También convocó a participar a personas de todas las edades. “Lo más importante es que no dejen de votar: jóvenes y adultos”, agregó.

La presencia de Hero aportó una de las pocas señales visibles de actividad política alrededor de la instalación. Sus planteamientos representan la posición de una de las tres contendientes y no necesariamente la de sus rivales ni la de todos los habitantes de la demarcación.

Durante nuestra estancia constatamos que a pesar de no ser un flujo cuantioso, varias personas ingresan al local habilitado para los electores asignados al precinto 915. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Más allá de la competencia, la visita de este rotativo a Homestead mostró una realidad particular: las grandes distancias no disminuyen la importancia de un territorio formado por comunidades residenciales, extensiones agrícolas y comercios que desempeñan un papel esencial en la economía de Miami-Dade.

En medio del silencio y la llegada ocasional de ciudadanos, cada boleta depositada en el precinto 915 adquiría un peso propio: decidir quién llevará las necesidades de esa población hasta la Comisión del Condado.