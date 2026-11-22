La muestra se exhibe en el Museo Americano de la Diáspora Cubana y estará en cartel hasta el 21 de enero de 2027.

MIAMI.- El exilio no interrumpió la obra de Humberto Castro. La desplazó, la tensó y terminó por convertirla en un lenguaje capaz de dialogar con realidades distintas. Ese itinerario converge en “Humberto Castro: Golden Visions, Beauty as a Pretext”, exposición que fue inaugurada el 20 de noviembre y permanecerá en el Museo Americano de la Diáspora Cubana hasta enero próximo.

Más que una revisión cronológica, el montaje se articula en tres etapas: Cuba, París y EEUU. La anatomía, los mitos y los recuerdos se entrecruzan para abordar las fracturas sociales, el confinamiento, el trauma del desplazamiento y el persistente anhelo humano de emancipación.

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“La obra de Humberto Castro refleja cómo el arte trasciende las fronteras del exilio y convierte la experiencia del desarraigo en una expresión universal de libertad y creatividad”, afirmó Marcell Felipe, presidente de la insitución.

Felipe señaló que la institución reafirma así su compromiso de preservar y proyectar el legado cultural de una comunidad obligada a reconstruirse lejos de la isla.

Transformaciones de una trayectoria

Nacido en La Habana en 1957, Castro se formó en la Academia de Bellas Artes San Alejandro y el Instituto Superior de Arte (ISA). Su nombre quedó vinculado a la Generación de los 80, etapa de renovación estética y conceptual en la que numerosos creadores cuestionaron los límites impuestos por la política cultural del régimen cubano.

En 1983 cofundó el colectivo Hexágono, que apostó por la pintura, la instalación y el performance como recursos para provocar la participación del público y confrontar las arbitrariedades del poder. Aquellos años consolidaron una mirada crítica que continuaría acompañándolo, aunque sus formas y tonos cambiaran junto con su itinerario.

Castro se radicó en París en 1989. Durante una década se integró a la vida intelectual de la capital francesa, presentó su trabajo en distintos espacios europeos y amplió un vocabulario plástico que ya combinaba la figura humana con referencias históricas, culturales y mitológicas.

En 1999 se estableció en EEUU. El tránsito entre La Habana, París y Miami no representó únicamente un cambio geográfico: también marcó el paso desde la vehemencia expresiva de sus piezas iniciales hacia una reflexión más contenida sobre la memoria, la identidad y la condición humana.

La armonía como punto de partida

El recorrido culmina con “Golden Visions”, la producción más reciente del artista. En ella, el pan de oro, la resina, los acabados metalizados y las composiciones de resonancia clásica dialogan con las tensiones del presente.

El autor define esta búsqueda como “suprarrenacentista”. La serie recupera ideales de armonía, equilibrio y claridad asociados al Renacimiento, no para reproducir el pasado, sino para interrogar una época dominada por la saturación visual, la fragmentación y la inmediatez tecnológica.

“La belleza es, por tanto, el pretexto, no el destino”, ha explicado el creador. Detrás de esa apariencia serena permanece una pregunta sobre la dignidad, la trascendencia y aquello que la velocidad del mundo contemporáneo amenaza con borrar.

Las figuras idealizadas y los destellos dorados no eliminan el conflicto. Funcionan como una pausa frente al ruido y como una forma de resistencia: invitan a mirar con detenimiento y a reconocer que el arte también contiene memoria, dolor y deseo de libertad.

Un patrimonio desplazado

El proyecto nace de la colaboración entre el Museo Americano de la Diáspora Cubana y Latin Art Core, bajo la supervisión curatorial de Jesús Rosado. La antología conecta el universo íntimo del exiliado con una experiencia de alcance universal, sin reducir la trayectoria de Castro a un único lugar o circunstancia política.

En ese cruce de épocas y territorios, el creador plantea que la expresión artística ofrece refugio sin convertirse en evasión. Sus superficies doradas no ocultan las heridas del desarraigo. Las obligan a reflejar la luz.

El público puede visitar la muestra gratuitamente de lunes a domingo, de 12:00 p. m. a 6:00 p. m., en el edificio, ubicado en 1200 Coral Way, Miami. Estará en cartel hasta el 21 de enero de 2027.