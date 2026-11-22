MIAMI — Casi siete décadas de totalitarismo han dejado en Cuba consecuencias que trascienden las estadísticas económicas, la destrucción material, los muertos, los presos políticos, los sucesivos éxodos y la devastación de la institución familiar. El daño más complejo, porque resulta menos visible y mucho más difícil de reparar, se evidencia, a flor de piel, en las instituciones, los hábitos sociales y la relación que varias generaciones de cubanos han establecido con el poder, la propiedad, la verdad y la responsabilidad individual. Bases de la nueva sociedad que para muchos serán nuevas asignaturas.

Esta preocupación constituye, a mi juicio, uno de los mayores aciertos de Requisitos para la transición democrática cubana , el nuevo libro del politólogo Julio M. Shiling. Preparado durante años y publicado ante las urgencias y las esperanzas de la coyuntura, plantea una cuestión que no deberíamos continuar aplazando: determinar las condiciones indispensables para que la desaparición del castrismo conduzca a una República realmente democrática.

Para comprender el sentido final de este libro es preciso establecer, desde el principio, esta distinción fundamental: una reforma del sistema, por intensa que pudiera parecer, no equivale a una transición hacia otro sistema. El socialismo puede admitir determinadas actividades privadas, flexibilizar controles, modificar instituciones y establecer relaciones económicas con el capitalismo sin renunciar al monopolio político. Lo hemos visto en la historia de las reformas y transiciones contemporáneas con mayor y menor éxito. Pero eso no es necesariamente una transición.

La verdadera transición cubana exige abandonar el sistema socialista de partido único y planificación centralizada para establecer una democracia constitucional sustentada en la propiedad privada, la libertad individual, la competencia y una economía de libre mercado. La nación cubana, tanto dentro como fuera del archipiélago, por muy alto que se escuche el grito de cambio, no necesita modernizar el castrismo, administrar mejor sus estructuras o conferirle una legitimidad renovada, sino sustituir sus fundamentos políticos, jurídicos y económicos. Debemos ser conscientes de que derrocar una dictadura, desmantelar un régimen totalitario y construir una democracia son procesos relacionados, pero profundamente distintos.

Cuba necesitará inversiones, capital, infraestructura, libertad empresarial y seguridad jurídica. La proximidad de Estados Unidos y el patrimonio económico, profesional e intelectual de la comunidad cubanoamericana representan ventajas considerables para su recuperación. No significa que sea un proceso sencillo ni inmediato, sino que disponemos de recursos y experiencias capaces de facilitar sus primeros frutos. Como tantas veces se ha dicho —y como expresó Donald Trump en Miami en 2017—, solo hay que ver lo que los cubanos hemos hecho en Miami para imaginar, con los pies en la tierra, lo que podemos hacer en una Cuba libre.

Ahora bien, vale recalcar que lo verdaderamente difícil será reconstruir la ciudadanía y establecer instituciones independientes del poder político. Podemos importar tecnología, movilizar capital y contratar especialistas. Lo que no podemos importar es una cultura republicana consumada. La experiencia europea poscomunista, con décadas de pruebas y errores, nos permite entender esta diferencia. En Polonia, por ejemplo, las reformas económicas impulsadas por Leszek Balcerowicz desde enero de 1990 abrieron el camino hacia una economía de mercado, aunque inicialmente provocaron importantes sacrificios sociales. Polonia contaba con algo que precedía a aquellas reformas: la resistencia organizada de Solidaridad, la fuerte influencia de la Iglesia católica y una sociedad civil que había conservado espacios de independencia. Cuba —es crucial reiterarlo— es una sociedad arrasada por el sistema totalitario.

Alemania Oriental dispuso de una ventaja todavía mayor que Polonia y otros países afectados por el socialismo. Su reunificación con Alemania Federal, el 3 de octubre de 1990, permitió incorporar inmediatamente un orden constitucional democrático y recibir un respaldo financiero excepcional. Sin embargo, las transferencias económicas no eliminaron automáticamente las fracturas sociales y culturales producidas por cuatro décadas de comunismo. La herida de Cuba es de casi 70 años y ojalá no sigamos contando.

Rusia constituye una advertencia diferente. Las privatizaciones de la década de 1990, particularmente el programa de préstamos por acciones de 1995 y 1996, facilitaron la concentración de activos estratégicos en manos de empresarios vinculados al poder. Se transformaron importantes estructuras de propiedad estatal sin consolidar instituciones democráticas capaces de impedir la captura oligárquica del Estado. Algo que tenemos que vigilar en Cuba, pues los hijos y nietos de la nomenklatura castrista, pichones de oligarcas del neocastrismo, han dado señales de mirar hacia ese modelo. Estas y otras experiencias demuestran que la economía de mercado, aunque indispensable para la prosperidad, no garantiza por sí sola la libertad política. De hecho, sin libertad política no hay una verdadera libertad económica.

Algo clave en Requisitos para la transición democrática cubana es que Shiling organiza su propuesta de transición democrática alrededor de cinco pilares: rendición de cuentas, justicia correctiva, garantías de no repetición, democracia militante y ruptura simbólica mediante la reconstrucción de la memoria colectiva. El primero exige investigar las responsabilidades por los crímenes del totalitarismo, preservar las pruebas, abrir los archivos de la represión y establecer mecanismos judiciales independientes. No se trata de venganza, sino de impedir que la impunidad se convierta en fundamento de la nueva República.

La historia de Alemania nos pone encima de la mesa un precedente importante. Desde 1992, los ciudadanos pudieron consultar los expedientes que la Stasi, la policía política de Alemania Oriental, había elaborado sobre ellos. Según los Archivos Federales alemanes, más de dos millones de personas han ejercido desde entonces el derecho a consultar sus propios expedientes. Aquella apertura permitió esclarecer mecanismos de vigilancia y colaboración y recuperar fragmentos de una historia deliberadamente ocultada. Cuba deberá enfrentar una tarea semejante. Habrá que investigar las responsabilidades individuales, los mecanismos de persecución y el funcionamiento de las estructuras represivas, garantizando siempre el debido proceso.

El segundo pilar, la justicia correctiva, comprende la restitución de propiedades, las indemnizaciones, las reparaciones a las víctimas y la recuperación de activos transferidos ilícitamente. Shiling incorpora también el problema de la deuda odiosa y las responsabilidades económicas del régimen, lo que nos obliga a determinar cuáles de las obligaciones financieras contraídas por la dictadura deberá asumir la futura República. Precisamente uno de los antecedentes históricos de esta doctrina jurídica se encuentra en Cuba. Durante las negociaciones del Tratado de París de 1898, Estados Unidos rechazó que los cubanos tuviéramos que asumir las deudas contraídas por España para sostener su dominación colonial. ¿Por qué habrían de pagar las futuras generaciones de cubanos las deudas contraídas para financiar su propia opresión? Tampoco podemos permitir que una apertura económica, por muy refrescante que sea para la miseria generalizada de hoy, termine convirtiendo a los antiguos administradores de los bienes nacionales en sus nuevos propietarios mediante privatizaciones opacas. La experiencia rusa y la naturaleza camaleónica del castrismo y de los socialistas —dicen que democráticos— del siglo XXI deberían bastarnos para no caer, otra vez, en su telaraña.

El tercer pilar propone garantías de no repetición mediante una profunda transformación constitucional e institucional. Entre las medidas examinadas aparecen una Constitución de 1940 modificada, un gobierno provisional democrático y la reforma de los sistemas judicial, policial, militar, educativo y de inteligencia. Volver a la Constitución de 1940 supone recuperar el hilo de una tradición republicana quebrantada por el golpe de Estado de 1952 y enterrada por la Ley Fundamental revolucionaria de 1959 y los panfletos seudoconstitucionales del castrismo. No se trata, naturalmente, de reproducir al pie de la letra el texto constitucional de hace casi nueve décadas, sino de retomar nuestra propia historia republicana, adecuándola a las exigencias del presente y, sobre todo, incorporando las lecciones que nos ha dejado esta prolongada experiencia totalitaria.

El cuarto pilar aborda un asunto que para algunos es controvertido, mientras que para otros, entre los que me incluyo, es una cuestión moral y de sentido común: la propuesta de proscribir el Partido Comunista de Cuba. El argumento parte de una realidad histórica: no se trata de una organización que compita democráticamente con otras fuerzas políticas, sino del instrumento constitucional del monopolio del poder, consagrado en el artículo 5 de la Constitución de 2019, a través del cual se han disfrazado de ideología compartida las décadas de represión y exilio, censura y muerte, mentira y miseria. Recordemos que Alemania desarrolló mecanismos de defensa del orden democrático y que su Tribunal Constitucional Federal proscribió el Partido Socialista del Reich, de orientación neonazi, en 1952, y el Partido Comunista de Alemania en 1956. Tales decisiones exigen fundamentos jurídicos, pruebas y garantías constitucionales. Una Cuba libre deberá impedir la continuidad de las estructuras totalitarias sin convertir la discrepancia ideológica en delito.

El quinto pilar, dedicado a la descomunización, la ruptura simbólica y la reconstrucción cultural, nos enfrenta a la que considero la tarea más difícil de la transición cubana. Durante casi siete décadas, el castrismo ha transformado, para mal, la relación del individuo con el Estado. El llamado hombre nuevo debía subordinar sus intereses personales a un proyecto revolucionario definido desde el poder. En la práctica, el sistema estimuló la dependencia, la simulación ideológica, la desconfianza y diversas estrategias de supervivencia. Y aquel proyecto de fabricar un hombre nuevo terminó produciendo disidentes, nuevos exiliados, arrepentidos, desencantados e incluso viejos comunistas abandonados por el propio partido que los usó mientras pudo. El libro de Shiling nos obliga a examinar las consecuencias de ese experimento y a comprender que, sin un plan debidamente fundamentado, una transición puede morir en el intento.

¿Cómo reconstruir una sociedad donde generaciones enteras aprendieron a ocultar sus opiniones? ¿Cómo restablecer la responsabilidad individual cuando el Estado pretendió administrar prácticamente todos los aspectos de la existencia? ¿Cómo recuperar el respeto a la ley cuando la arbitrariedad se convirtió en procedimiento natural y cotidiano de gobierno? La respuesta exige mucho más que reformas legislativas. Necesitamos recuperar instituciones anteriores e independientes del poder político: la familia, las iglesias, las asociaciones voluntarias, la prensa libre, las comunidades locales y las organizaciones autónomas de la sociedad civil.

La educación deberá enseñar los fundamentos de la República sin reproducir nuevas formas de adoctrinamiento. La memoria histórica tendrá que documentar los crímenes del totalitarismo, reconocer a sus víctimas y devolver a los cubanos el conocimiento de su pasado, sin imponer otra verdad oficial. Y también, entre otras cosas, será indispensable integrar plenamente al exilio en la reconstrucción nacional, sin establecer —y es clave que ambas orillas de la nación entiendan esto— jerarquías morales entre quienes abandonaron Cuba y quienes tuvieron que sobrevivir dentro de ella.

El libro de Shiling nos obliga, en definitiva, a pensar antes de que las urgencias políticas determinen decisiones irreversibles. Una transición no puede limitarse a cambiar gobernantes, autorizar empresas privadas y convocar elecciones. Necesita justicia, instituciones independientes y garantías que impidan la reproducción o mutación del criminal sistema derrotado. Habrá que reconstruir ciudades, hospitales, industrias y carreteras. Pero nuestra tarea más trascendente será recuperar al ciudadano libre, consciente de sus derechos y capaz de defenderlos frente a cualquier gobierno.

Nuestra responsabilidad histórica no consiste únicamente en contribuir al final del castrismo, sino en impedir que su sistema y su macabra ideología sobrevivan a la caída de su estructura de poder. La dictadura, con la confluencia de una acción masiva y sostenida del pueblo dentro de la isla y una intervención militar de un país como Estados Unidos o, eventualmente, de países integrantes del Escudo de las Américas, puede terminar en un día. Pero desmantelar el totalitarismo requiere años. Reconstruir una sociedad de ciudadanos libres será, probablemente, la tarea más prolongada y decisiva de nuestra historia contemporánea. De ahí que las propuestas y advertencias de este libro deban ser referencia obligada no solo para los cubanos y los futuros gobiernos de transición, sino también para el Departamento de Estado de Estados Unidos y las demás instituciones internacionales que acompañen a Cuba en ese camino largo, inevitablemente arduo, pero imprescindible y hermoso, hacia la refundación de nuestra República.